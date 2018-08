Wullaert voelt zich als herboren bij Man City: "Ik amuseer me opnieuw" Glenn Van Snick

28 augustus 2018

09u28 0 Buitenlands Voetbal "Ik kan niets negatiefs over mijn transfer naar City zeggen." Een bevrijdde Tessa Wullaert (25) voelt zich in Manchester als een vis in het water. De honger is terug, het voetbalplezier ook.

Met een knal in de winkelhaak en een intikker van dichtbij tekende Wullaert afgelopen weekend voor haar eerste treffers in loondienst van Manchester City. Een opluchting, de aanvalster zat al op hete kolen. "Het was mijn vierde match, het werd dus stilaan tijd dat ik raak trof. De eerste wedstrijden kwam ik door mijn verdedigende taken amper in scoringspositie. Na een gesprek met de coach - die altijd openstaat voor discussie - hebben we met succes aan mijn positie gesleuteld. In een 4-3-3 bekleed ik nu quasi dezelfde rol als bij de Red Flames."

"Meer stress in Duitsland"

Dat betekent: verdedigen waar nodig, maar zich vooral offensief uitleven en koelbloedig zijn in en rond de zestien. Een taak die haar op het lijf geschreven is. "Bij Wolfsburg loerden we op de counter. City daarentegen wil zélf voetballen, dat ligt mij veel beter. Ik amuseer me opnieuw, terwijl ik in Duitsland meer stress en prestatiedruk ondervond. Na drie jaar was het genoeg, een nieuwe dynamiek was nodig."

Maar er is zoveel meer: "De infrastructuur is geweldig. We eten ook samen op de club, wat het groepsgevoel sowieso versterkt. En intussen heb ik me ook al weten te settelen, want ik heb sinds een week een appartement. Manchester bevalt me."

Een opgetogen Wullaert, dus. "Ja, ik heb er weer zin in. Ik kan niets negatiefs over mijn transfer zeggen." Als topscorer van de Flames kan de nationale ploeg met het oog op de twee cruciale WK-kwalificatieduels, in Roemenië (31/8) en thuis tegen Italië (4/9), er enkel wel bij varen.