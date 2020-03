Wuhan Zall FC: het meest gevreesde voetbalteam ter wereld MDRW

04 maart 2020

17u54 0 Buitenlands voetbal Het coronavirus blijft de gemoederen beroeren. Ook in de sportwereld. Daar kunnen ze bij voetbalclub Wuhan Zall FC van meepraten. De Chinezen zitten al maanden vast in Spanje en worden gemeden als de pest.

Het Chinese voetbalteam, met thuisbasis in het epicentrum van de coronacrisis, is al ruim twee maanden gestrand in het zuiden van Spanje. Bedoeling was om zich onder de Spaanse zon klaar te stomen voor de Chinese Super League. Maar de start van die competitie werd ondertussen al uitgesteld.

De spelers van Wuhan Zall FC zijn eind januari geland op het vliegveld van Málaga. Bij aankomt werd iedereen onmiddellijk gecontroleerd. Niemand testte positief op het coronavirus. Maar toch zijn de Spanjaarden er niet gerust op.

Wuhan Zall FC land in Malaga, Spain ahead of their pre-season tour



The city of Wuhan was the original detection point of the coronavirus outbreak

De coach van de Chinese ploeg is zelf ook een Spanjaard: José Gonzàlez. Hij kan begrip opbrengen voor de voorzichtigheid van zijn landgenoten. “Ik snap dat men de situatie heel serieus neemt. Natuurlijk zal de naam Wuhan bij veel mensen voor paniek zorgen, maar ik wil toch benadrukken dat we al een hele tijd niet meer in de stad zijn geweest.” Toen het virus begin januari uitbrak in ‘het Chicago van China’ besloot de club om het trainingskamp zo’n duizend kilometer verder op te zetten. Van daaruit vloog men vervolgens naar Spanje. “We hebben een dokter binnen ons team en die bevestigde aan de Spaanse autoriteiten dat geen van ons besmet is”, aldus Gonzàlez.

Uitnodiging voor de Clásico

Ondertussen doen de Chinezen waarvoor ze zijn gekomen: trainen. Er stonden enkele oefenwedstrijden gepland, maar ook dat loopt niet van een leien dakje. Vorige maand stuurden het Gibraltarese Europa FC en het Russische Krasnodar hun kat. De club probeerde in allerijl andere matchen te plannen, maar iedereen weigerde.

De Chinezen wachten vandaag nog steeds op groen licht om terug huiswaarts te keren. Dat eist ook een zware tol op de gemoedsrust van de spelers. Ze zijn immers al meer dan twee maanden gescheiden van het thuisfront. Eén van de spelers verloor zelfs zijn grootmoeder aan het coronavirus. Om de gedachten te verzetten, werden ze uitgenodigd voor de Clásico. Verder kregen ze ook een uitgebreide rondleiding in het Santiago Bernabéu. “Dat was precies wat mijn spelers nodig hadden”, vertelde José González na afloop in de Spaanse pers. “Ze trainen al weken, terwijl ze afgeleid worden door de situatie in hun thuisland. Dat is allesbehalve makkelijk voor hen. Ik heb veel bewondering voor hoe mijn spelers met deze situatie omgaan.”