Exclusief voor abonnees Wordt Van Dijk vierde verdediger met Gouden Bal? “Hét moment voor Virgil” Stijn Joris

06 juni 2019

10u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal Moet Virgil van Dijk (27) de vierde verdediger worden die de Gouden Bal wint? De Nederlander imponeert én pakte zaterdag in Madrid zijn eerste grote prijs. Volgens Ronald Koeman verdient hij het, maar niet iedereen volgt de Nederlandse bondscoach.

In een jaar zonder EK of WK gaat het in Portugal om de Nations League. Voor Oranje dé gelegenheid om na het missen van twee grote toernooien te tonen dat het helemaal terug is. Voor Virgil van Dijk misschien wel een kans om zich tot kandidaat voor de Gouden Bal te bombarderen. Bondscoach Ronald Koeman kreeg de vraag of Van Dijk in aanmerking moet komen. Zijn antwoord was helder. “Als er nog eens een verdediger de Ballon d’Or moet winnen, dan is dit het moment.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis