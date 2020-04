Wordt dit het voetbal na corona? Zwitserse SFL lanceert gedetailleerd plan om competitie snel te hervatten NVE

23 april 2020

14u48 0 Buitenlands voetbal Gaat het voetbal ooit nog terug hetzelfde zijn? Het is de vraag die velen zich tegenwoordig stellen. In Zwitserland is alvast een concreet plan gelanceerd, met gedetailleerde maatregelen om de nationale competitie te hervatten. Trainingsvoorschriften, het vieren van doelpunten, het aantal ballenjongens... Alles komt aan bod.

Een conceptmap van 36 bladzijden. Het is niet niks, maar zo willen ze in Zwitserland proberen het voetbal opnieuw op te starten. Alle aspecten van het voetbal worden in detail besproken door de Swiss Football League (SFL). Op de website van de SFL valt te lezen dat het plan moet dienen als signaal voor alle Zwitserse sporten. “Het topvoetbal wil met de hervatting een signaal geven. Het lijkt de enige haalbare manier om het Zwitserse profvoetbal in zijn huidige vorm te redden, en tegelijkertijd te voldoen aan de belangrijke eisen voor de bescherming van spelers en de bevolking.”

De eerste bekommernis is het hervatten van de trainingen. Daarvoor zijn twee opties voorzien. De eerste optie houdt in dat spelers vanaf 27 april in kleine groepjes mogen trainen, zonder fysiek contact. Vanaf 4 mei zou fase twee in werking treden, dan kunnen de groepstrainingen worden hervat. Op 20 mei kan op die manier ook opnieuw competitief worden gespeeld.

Optie twee is een werk van langere adem. Ook daar kunnen spelers in kleine groepjes beginnen trainen vanaf 27 april, al zou fase twee pas op 11 mei worden hervat. Een week later dus, waardoor ook de competitiestart met 10 dagen wordt uitgesteld.

Fase één

De clubs moeten een lijst van essentiële werknemers opstellen. Alleen zij krijgen toegang tot het trainingscentrum. Uiteraard zijn handreinigers verplicht. Alle deuren moeten voortdurend open staan om contact te vermijden, en volle wasmanden moeten uit de buurt van de trainingsruimtes worden gehouden.

Verder mogen spelers zich niet via het openbaar vervoer verplaatsen naar de trainingen. Indien spelers niet met de auto of de fiets naar de training kunnen komen, moet de club zelf een bus inleggen. Op deze bus moet weliswaar plek zijn om vijf lege rijen tussen elke speler te behouden, en elke speler moet een gezichtsmasker dragen tijdens de rit.

Voor aanvang van de eerste training moeten alle spelers en stafleden grondig worden getest op het virus. De test wordt om de twee weken herhaald. Spelers krijgen een kleedkamer toegewezen en krijgen een bepaald tijdsslot, waarna ze de kleedkamer opnieuw moeten verlaten. Er wordt eveneens verwacht dat spelers 2 meter afstand houden van elkaar.

Er wordt heel precies aangegeven hoeveel stafleden juist aanwezig mogen zijn. In de eerste fase mogen er, naast vijf spelers, 3 coaches aanwezig zijn. Verder mogen er maximaal één fysio, één materiaalman, één dokter en drie of vier mensen van het schoonmaakpersoneel aanwezig zijn.

Fase twee

In fase twee worden de maatregelen enigszins versoepeld. Alle stafleden moeten een masker dragen en regelmatig de handen wassen. De toegang tot de kleedkamers en fitnessruimtes moet tot een minimum worden beperkt, er worden maximaal twee spelers tegelijk toegelaten. Die spelers moeten, indien nodig, thuis douchen.

Zelfs tijdens het middageten is er geen plek voor een gezellig onderonsje. De spelers krijgen een gepersonaliseerde zak met eten en worden gevraagd deze op hun eentje op te eten.

‘Ghost games’

‘Ghost games’, zoals ze in het document worden genoemd, zijn wedstrijden die worden afgewerkt zonder, of met een minimum aan supporters. Een handshake tussen de spelers voor aanvang van de match wordt verboden, en ook de kinderen die normaal mee oplopen blijven thuis. In de tribunes mogen maximaal 200 supporters aanwezig zijn. De fans moeten zichzelf duidelijk identificeren en hun koorts laten meten aan de ingang.

Het zal verder even wachten worden op spectaculaire doelpuntenvieringen in Zwitserland. In het document wordt namelijk afgeraden om doelpunten te vieren met ploeggenoten. Het plan houdt ook rekening met een scenario om alle wedstrijden in hetzelfde stadion af te werken uit logistieke redenen.

Naast de spelerskern van 18, 12 stafleden en 4 scheidsrechters worden ook in andere functies beperking opgelegd. Zo mogen er maar 8 ballenjongens aanwezig zijn, slechts 25 stewards en 2 brandweermannen. De mensen van de tv-productie krijgen in totaal 33 toegangspasjes. Ook de catering zal handen tekort komen met slechts 2 personeelsleden. Ook in andere functies wordt het aantal aanwezigen vaak meer dan gehalveerd. Van een inperking gesproken.

In Zwitserland hebben al meer dan 27.000 personen positief getest op Covid-19. Per 100.000 inwoners telt men in Zwitserland ongeveer 315 gevallen, en er stierven al meer dan 1.000 mensen. De curve vlakt er, sinds de voorzorgsmaatregelen, steeds meer af.

