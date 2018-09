Wonderkind (18) waarvoor Real Madrid 45 miljoen betaalde speelde eerste 'derby' tegen Atlético. En die zal hij niet snel vergeten na criminele streek TLB

03 september 2018

09u05

Bron: MARCA 0 Buitenlands Voetbal Een Madrileense derby is niet voor doetjes. Dat is zo op het allerhoogste niveau, maar ook een trapje lager. Vinicius Junior, de 18-jarige Braziliaanse groeibriljant die Real Madrid voor liefst 45 miljoen euro kocht van Flamengo, weet dat ondertussen. De clash tussen Real-B en Altético-B eindigde op 2-2 en Vinicius eiste een hoofdrol op. Gewild en ongewild.

Eerst de gewilde hoofdrol. Vinicius, die in de voorbereiding ook enkele matchen met de A-ploeg mocht spelen, toonde meteen dat hij wel wat in zijn mars heeft. De tiener uit São Gonçalo was twee keer trefzeker, en vooral de laatste goal was van enig mooie makelij. De youngster - die opereerde vanop de linkerflank - kreeg de bal niet perfect aangespeeld. Zijn eerste baltoets was echter wel goed, waarna nog een veel mooier schot volgde. Het leer verdween keurig in de bovenhoek, de doelman van 'Los Colchoneros' had geen verhaal.

De goals van Vinicius Junior:

Vinicius Junior lighting it up for Castilla. Just wait till the second goal and when he embarrasses people later in the video. Goddamn (📹:@lafabricacrm) pic.twitter.com/LaxiIEZyRB Luis Miguel Echegaray(@ lmechegaray) link

Vinicius Junior bezorgde de Atlético-verdedigers dus een lastige namiddag met zijn flitsen. En dat zorgde voor frustraties. Er stonden nog acht minuten op de klok toen de jonge Zuid-Amerikaan recht wilde krabbelen na een duel met Atlético-speler Tachi. Maar die laatste had duidelijk trek in een potje worstelen. En daar bleef het zelfs niet bij, want voor de ogen van de scheidsrechter beet Tachi in het hoofd van Vinicius Junior. De poppen gingen aan het dansen, maar de ref stuurde de imitator van Luis Suárez niet van het veld na de criminele streek. Tachi én Vinicius kregen allebei geel.

Het bijtincident: