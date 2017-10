Wonder van Borisov: Nederland met moed der wanhoop voor laatste kans Sjoerd Mossou

10u54

Bron: AD 0 ANP Buitenlands Voetbal Een wedstrijd als een reddingsboei in de verte. Met de moed der wanhoop treedt het Nederlands elftal vanavond aan tegen Wit-Rusland, hopend op het Wonder van Borisov. "We kunnen prima rekenen, hoor. Daar zal het niet aan liggen.''

"Hebben ze hier soms geen hotels in de buurt?'', verzuchtte bondscoach Dick Advocaat gistermiddag, in de perskamer van de Borisov Arena. Het Nederlands elftal had net een uur in de bus gezeten vanuit Minsk, onderweg naar een onooglijk Wit-Russisch provinciestadje in het midden van nergens. Het nationale stadion in de hoofdstad wordt momenteel verbouwd. En nee, in buurstad Borisov zijn geen hotels met meer dan pakweg tien kamers, laat staan een paar sterren.



Maar hoe cynisch het ook klinkt: dichter bij Rusland gaat het Nederlands elftal vermoedelijk niet komen voorlopig. Vanuit Borisov kun je de Russische grens haast aanraken: 180 kilometer scheidt Oranje vanavond van WK-grond.

Het mag bekend zijn, oneindig veel groter is de afstand in de sportieve realiteit. Een regelrecht Wonder van Borisov is nodig om het Nederlands elftal nog enigszins op koers te houden, een bak vol doelpunten is domweg noodzaak. En mocht Zweden eerder op de avond al met pakweg 4-0 van Luxemburg winnen, dan kan Oranje wel zo'n beetje inpakken, nog voor er goed en wel is afgetrapt.



"Ik vind het ook vreemd dat die wedstrijden niet tegelijk worden gespeeld'', aldus Advocaat. "Of het een voordeel is dat Zweden eerst speelt? Volgens mij kun je dat nu nog niet zeggen, want dat ligt aan de uitslag. Het kan ook een nadeel zijn.'' Goals zijn nodig, maar Advocaat benadrukte opnieuw: eerst winnen, daarna kijken of er meer in zit. "Natuurlijk realiseren we ons wel dat we goals nodig hebben. Dat lijkt me nogal logisch.''

Drempels

Zoveel drempels en onzekerheden heeft het Nederlands elftal te overwinnen, dat je er haast moedeloos van zou worden. Zeker ook in het licht van al die strohalmwedstrijden van de laatste jaren, tegen IJsland, tegen Turkije, tegen Tsjechië, tegen Frankrijk. Ze gingen allemaal verloren. Waarom zou Oranje zich in Borisov opeens wél op heroïsche wijze oprichten? Om over het zware vervolg tegen Zweden (dinsdag) nog maar te zwijgen.



Nou vooruit, een paar semi-optimistische bespiegelingen dan. Het veld van Champions League-deelnemer BATE Borisov heeft weliswaar een gladde bovenlaag, het is uitstekend van kwaliteit. Tegenstander Wit-Rusland speelt nergens meer voor, een snelle goal zou het verzet definitief kunnen breken, want ook bij de tegenstander rommelt het al maanden, compleet met een ontslagen bondscoach en interne strubbelingen. Concurrent Zweden gaf eerder nog het goede voorbeeld, door met 0-4 te winnen.

"Wat je in die wedstrijd zag, is dat Zweden vooral scoorde vanuit de tegenaanval, als er even wat ruimte lag'', aldus Advocaat. "Daarom kun je je afvragen of het slim is om meteen voluit druk te zetten. In dat geval houden zij waarschijnlijk steeds vijf verdedigers achterin, waardoor de ruimtes klein worden. Als je ze iets meer laat komen, creëer je voor jezelf ook ruimte. En die ruimte hebben wij misschien wel nodig.''



In de jacht op goals kan Oranje in elk geval niet terugvallen op zekerheden of automatismen. De voorgeschiedenis, de blessures, het opportunistische selectiebeleid van tussenpaus Advocaat; er valt geen peil te trekken op de vorm van de dag bij het Nederlands elftal.

Ryan Babel speelde al jaren niet meer in Oranje, maar is vanavond linksbuiten. Voor Karim Rekik gloort ook een basisplaats - en het beoogde middenveld speelde eerder alleen tegen Bulgarije samen.



Ook daarom doet Advocaat bewust niet mysterieus over de opstelling en de speelwijze, op zoek naar tenminste een vleugje houvast bij zijn spelers. Bij de laatste training in de Borisov Arena viel de basisploeg feilloos uit te tekenen, zoals de spelers zelf ook al dagen weten wat de strategie wordt. "Het liep deze week gelukkig een stuk beter dan voor de wedstrijd tegen Frankrijk'', vond Advocaat.

Destijds wisselde de Hagenaar nog op het laatste moment van strijdwijze, op basis van een hopeloze voorlaatste training. Succes had die aanpassing niet: het werd 4-0 in Saint-Denis, een uitslag die nog altijd wordt gevoeld in het doelsaldo van Oranje. "Er waren veel geruchten dat we destijds de overige uitslagen niet wisten'', aldus Advocaat. "Maar natuurlijk wisten we dat wel.''



De kans is reëel dat de rekensom de komende dagen nog complexer wordt. Als Oranje al kans heeft, dan is het ook nog afhankelijk van de resultaten in de andere poules. "We kennen alle scenario's'', aldus Advocaat. "Maak je geen zorgen, rekenen kunnen we prima. Daar zal het echt niet aan liggen.''

