Wolfsburg-Belgen blijven op de sukkel: Hazard rekent af met Casteels, Dimata en Origi XC

20 april 2018

22u36

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Borussia Mönchengladbach heeft vanavond op de 31ste speeldag van de Duitse Bundesliga met 3-0 gewonnen van Wolfsburg. Vooral het derde doelpunt was opvallend.

Mönchengladbach kwam al in de 8ste minuut op voorsprong via Lars Stindl. De Braziliaan Raffael verdubbelde in de 35ste minuut de score. Vlak voor de rust kregen Thorgan Hazard en de zijnen een vrije trap toebedeeld. Terwijl Rode Duivel Koen Casteels leunend tegen de rechterdoelpaal het muurtje aan het dirigeren was, trapte Christoph Kramer listig binnen. Aangezien de scheidsrechter al gefloten had, telde het doelpunt (zie hieronder).

Bij Mönchengladbach maakte Thorgan Hazard de 90 minuten vol. Aan de overkant werd onze landgenoot Nany Dimata na 74 minuten gewisseld voor Rode Duivel Divock Origi.

Mönchengladbach (8ste) staat met 43 punten stevig in de middenmoot verankerd. Voor Wolfsburg belooft het nog een spannend seizoenseinde te worden. Die Wölfe (15e met 30 punten) tellen namelijk evenveel punten als Freiburg (16de), dat zich in de degradatiezone bevindt.

