WK vrouwenvoetbal. Zweden verovert na winst in troostfinale tegen Engeland het brons Redactie

06 juli 2019

19u20

Bron: Belga 0 WK vrouwenvoetbal Zweden heeft op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk de bronzen medialle veroverd. De Scandinaviërs klopten in de troostfinale in de Allianz Riviera in Nice Engeland met 2-1. De Verenigde Staten en Nederland bikkelen zondag in Lyon om de wereldtitel.

Asllani (11.) opende na niet echt doortastend verdedigen de score voor Zweden, en toen Jakobsson (22.) er met een fraaie knal 2-0 van maakte, zat Engeland in vieze papieren. De aansluitingstreffer van Kirby (31.) gaf het team van bondscoach Phil Neville snel vernieuwde hoop. Toch bleef de gelijkmaker uit. Met het einde in zich voerden de Engelse vrouwen de druk op, maar de Zweedse afweer stond pal en hield stand.

Engeland verloor in de halve finales van de VS (2-1), terwijl Nederland het haalde van Zweden (1-0 na verlengingen). Op het vorige WK in 2015 eindigde Engeland nog als derde.