WK vrouwenvoetbal. Zweden pakt ticket voor achtste finales

16 juni 2019

18u28

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Zweden heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De Scandinaviërs versloegen op de tweede speeldag in groep F in Nice Thailand makkelijk met 5-1.

Sembrant (6.), Asllani (19.) , Rolfö (42.), Hurtig (81.) en Rubensson (90.+6, pen.) scoorden de Zweedse treffers. Sungngoen (90.+1) redde voor Thailand de eer.

Zweden voert in groep F de stand aan met zes punten en heeft zijn ticket voor de achtste finales beet. Thailand, dat op de eerste speeldag een ongeziene 13-0 pandoering moest verwerken van de Verenigde Staten, staat laatste met nul punten. De VS, de titelverdediger, treft later zondag op de tweede speeldag in Parijs Chili, dat ook nog geen punt kon pakken.

De eerste twee van de zes groepen en de beste vier derdes plaatsen zich voor de achtste finales. Eerder bemachtigden ook al gastland Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland, Nederland en Canada hun ticket voor de achtste finales.

