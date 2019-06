WK vrouwenvoetbal. Nederland knokt zich voorbij Italië naar halve finales, waar Zweden wacht Redactie

29 juni 2019

20u45 12 WK vrouwenvoetbal De Nederlandse voetbalsters hebben de halve finales bereikt op het WK in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Italië in Valenciennes met 0-2 en verzekerde zich daarmee ook van een ticket naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Oranje strijdt woensdag in Lyon met Zweden, dat zonet Duitsland uitschakelde, om een plek in de finale.

De Europees kampioen maakte in de tweede helft het verschil tegen Italië. Vivianne Miedema kopte de bal in de 70ste minuut uit een vrije trap van Sherida Spitse langs de Italiaanse keepster. Stefanie van der Gragt besliste het duel tien minuten later, weer met een kopbal na een vrije trap van Spitse.

Eergisteren en gisteren kwalificeerden ook Engeland (3-0 zege tegen Noorwegen) en de Verenigde Staten (2-1 overwinning tegen gastland Frankrijk) zich al voor de laatste vier.

Nederland neemt het op tegen Zweden

Zweden bereikte als vierde en laatste land de halve finales in Frankrijk. De Zweden versloegen in Rennes Duitsland met 2-1. Bij de laatste vier wacht woensdag dus een confrontatie met Nederland.

Duitsland kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een knappe volley van Magull, maar de reactie van Zweden liet niet lang op zich wachten. Halfweg de eerste helft hing Jakobsson de bordjes opnieuw gelijk. Na rust trokken de Zweedse vrouwen het laken naar zich na een goal van Blackstenius.

Dankzij haar plek in de halve finales kan Zweden haar beste prestatie (een tweede plaats) op een WK voetbal voor vrouwen nog evenaren of verbeteren. Zweden veroverde zilver in 2003.

Meer over Zweden

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Frankrijk

Italië

Duitsland