WK vrouwenvoetbal. Amerikaanse voetbalsters schakelen stug Spanje uit

24 juni 2019

21u58

De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben zich voor de kwartfinales van het WK voetbal in Frankrijk geplaatst. De Amerikaanse speelsters versloegen een stug Spanje in Reims met 2-1, dankzij twee benutte strafschoppen. Bij de rust was het 1-1 gelijk.

De Amerikaanse titelverdediger stuit nu op gastland Frankrijk in de kwartfinales. Dat duel wordt vrijdag in Parijs gespeeld.

De drievoudige wereldkampioen kwam al vroeg op voorsprong tegen Spanje. Na een overtreding op Tobin Heath schoot aanvoerster Megan Rapinoe een strafschop binnen. Lang konden de Amerikanen niet genieten van hun voorsprong. Na twee minuten was het weer gelijk. Jennifer Hermoso werd goed aangespeeld door Lucia Garcia en krulde de bal fraai in de rechterbovenhoek, onhoudbaar voor keepster Alyssa Naeher. In het vervolg hielden de Spaanse speelsters de VS goed tegen.

Een kwartier voor tijd mocht Rapinoe opnieuw aanleggen vanaf elf meter. Virginia Torrecilla raakte Rose Lavelle in het strafschopgebied en werd daarvoor bestraft. Rapinoe was ook de tweede keer tegenover Sandra Panos trefzeker.