Zwitserland zegeviert: Shaqiri zadelt Servië in 90ste minuut op met stevige kater

22 juni 2018

21u42 39 Servië SER SER 1 einde 2 ZWI ZWI Zwitserland WK voetbal Xherdan Shaqiri stapte vanavond de WK-bühne op. In de 90ste minuut schonk hij Zwitserland de drie punten tegen Servië (met een uitstekende Mitrovic in de spits): 1-2. In een partij, overgoten met grinta en entertainment, werd Servië wel nog een strafschop door de neus geboord. Het wordt nog bikkelen op de slotspeeldag, vooral dan in de strijd tussen Servië en Brazilië.

‘La Nati’ meteen bij de keel grijpen. Aleksandar Mitrovic nam dat in de positieve zin net niet letterlijk. In het eerste kwartier was de voormalige spits van Anderlecht alomtegenwoordig. Het zelfvertrouwen droop er vanaf en al zeker na zijn schitterende kopbal waarmee hij doelman Sommer klopte. Het was meteen de 15de treffer in 18 basisplaatsen bij Servië voor de 23-jarige aanvaller. Verdediger Schär zal deze ‘Mitrogol’ in zijn nachtmerries ongetwijfeld nog tegenkomen. Zwitserland kwam wel beter in de wedstrijd met de opnieuw nuttige Behrami, maar Dzemaili liet het na om tegen te prikken. Als je dan als Zwitser vooraan moet rekenen op ene Seferovic als spits, dan zakt de moed toch wat in de schoenen.

Was het de wissel van Seferovic tijdens de rust? Feit was wel dat de Zwitsers dan toch hun stempel konden drukken op de wedstrijd. Met een schitterende pegel van Xhaka tot gevolg, doelman Stojkovic nam vrede met een rol als toeschouwer. Ei zo na zorgde Shaqiri voor de Zwitserse kers op de taart, maar zijn geniale krul spatte uit elkaar op de kruising. Toch had Servië nog het meest aanspraak op een treffer. Het was haast onbegrijpelijk dat Mitrovic geen strafschop kreeg nadat Lichtsteiner en Schär met z’n tweeën een judogreep op de spits uitoefenden. Het slotwoord was dan toch voor Xherdan Shaqiri. Na een stevige run vanaf de middenlijn deponneerde hij de 1-2 in doel. Vier punten dus voor Zwitserland, net als Brazilië. Servië speelt straks alles of niets tegen de 'Goddelijke Kanaries'. Costa Rica is al uitgeteld.

Met krijgers als Kolarov, Ivanovic en Tosic kan je naar de oorlog trekken. Zet daar Matic en Milivojevic als brekers op het middenveld voor en je krijgt een bijzonder hecht Servisch blok. De bal gaven ze dan ook met veel plezier aan de Zwitsers. Het voetballend vernuft? Dat komt dan weer van de voeten van Tadic, Milinkovic-Savic en natuurlijk Aleksandar Mitrovic. Het Servië van de eerste helft is in deze 4-2-3-1 een meer dan te duchten tegenstander. Dat kan uiteraard ook gezegd worden van Zwitserland. Eerst Brazilië in bedwang houden en dan een scheve situatie rechttrekken tegen Servië, er zijn er voor minder gesneuveld. Gewapend met de flitsen van Xherdan Shaqiri rechtten ze in de tweede helft de rug. Het heft weer helemaal in eigen handen.

Pookte het vuur zelf wat op door ook met de Kosovaarse vlag op zijn voetbalschoen te spelen. De ophef die ontstond deerde hem niet, want Shaqiri was de meest frivole man op het veld. Met een geniale ingeving tekende de speler van Stoke City bijna voor het doelpunt van het toernooi. Het zou niet de eerste keer zijn, herinner u zijn heerlijke treffer op het EK tegen Polen. 'XS'. liet in de slotfase dan toch zijn stempel achter. In de 90ste minuut zette hij de partij met een knappe ren helemaal naar zijn hand. Goed voor de beslissende 1-2.

"Bij de loting beschouwden velen Brazilië als de favoriet voor deze poule en voor het toernooi. We zitten nog in een situatie waarin we ons kunnen kwalificeren. We gaan er alles aan doen om die match te winnen. In het leven is niets onmogelijk. Brazilië heeft ook zwaktes en die willen wij uitbuiten", vertelde Servisch bondscoach Krstajic met het oog op de wedstrijd van volgende woensdag (27 juni).

Tegen Zwitserland vond de Servische coach zijn team vrijdagavond voor de rust goed voetballen. "Na onze vroege voorsprong (een goal van Mitrovic, red) deden we het technisch en tactisch goed. Maar we slikken een doelpunt op een nogal naïeve manier. Na die gelijkmaker kozen we voor de aanval, wisselde ik een verdedigende middenvelder voor een aanvallende. Jammer genoeg hebben we onze kansen niet kunnen benutten. Dat is voetbal."

Vladimir Petkovic, de trainer van de Zwitsers, was uiteraard tevreden met de felbevochten zege en loofde de mentaliteit van zijn spelers. "Het was een interessante match. We kwamen 1-0 achter maar slaagden erin het hoofd koel te houden. Het is belangrijk dat we een winnaarsmentaliteit hebben gekweekt, ook als we tegen een achterstand aankijken. We hebben dat ook al bewezen tegen Brazilië (1-1)."

Over matchwinnaar Shaqiri zei Petkovic: "Zijn tweede helft was uitstekend. Hij bewoog veel. Deze wedstrijd moet voor Xherdan een springplank zijn voor het vervolg van het toernooi."

