Zwitserland drukt Noord-Ierse hoop de kop in - Kroatië plaatst zich makkelijk voor het WK

19u50 9 EPA WK voetbal Zwitserland mag zijn ticket voor het WK in Rusland definitief boeken. De spelers van bondscoach Petkovic hielden Noord-Ierland in de terugwedstrijd van de barrages op 0-0. Eerder won Zwitserland al de heenmatch in Belfast met 0-1.

27 op 30, zoveel punten hadden de Zwitsers in de groepsfase getotaliseerd en nog mochten niet zij, maar Portugal rechtstreeks naar het WK. Barrages dan maar voor de spelers van bondscoach Petkovic en daarin kwamen Xherdan Shaqiri en co uit tegen Noord-Ierland.

Na de met 0-1 gewonnen heenwedstrijd in Belfast stond Zwitserland vanavond in eigen huis klaar om het WK-ticket definitief in de wacht te slepen. De Noord-Ieren vuurden dan wel de eerste waarschuwing af, daarna was het al Zwitserland wat de klok sloeg.

Spits Haris Seferovic wrong op een zompig veld de ene kans na de andere de nek om, terwijl ook Hoffenheim-aanvaller Zuber voor rust had moeten scoren. De bal ging er niet in en dan zegt een ijzeren voetbalwet dat het nog altijd heet kan worden.

Noord-Ierland had een hele wedstrijd weinig in de pap te brokken, maar trok met het laatste fluitsignaal ten langen leste nog een allerlaatste keer in het offensief. Johnny Evans leek Noord-Ierland even naar verlengingen te koppen, maar Ricardo Rodriguez redde Zwitserland van op de doellijn. Geen doelpunten dus, al trekken de Zwitsers op basis van de heenwedstrijd en het geleverde spel oververdiend naar het WK.

Kroatië heeft geen kind aan zwak Griekenland

Kroatië heeft zich zoals mocht worden verwacht geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Na de zege van 4-1 in de thuiswedstrijd van de play-offs tegen Griekenland, kwam het team van trainer Zlatko Dalic zondag tijdens de return in Piraeus niet meer in de problemen. De wedstrijd, geleid door de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers, eindigde in 0-0.

Het ging er tussen de twee teams bij momenten fel aan toe. De Grieken wilden voor de fanatieke eigen aanhang snel de score openen, maar de Kroaten hielden vrij eenvoudig stand en waren voor rust met een schot op de paal van Ivan Perisic zelf het dichtst bij een doelpunt. Supporters van Kroatië waren in Griekenland niet welkom, net zoals donderdag in Zagreb ook geen Griekse fans in het stadion zaten. De voetbalbonden van beide landen besloten daartoe uit angst voor ongeregeldheden. In het verleden kwam het vaak tot confrontaties.

Ook in de tweede helft probeerden de Grieken het wel, maar werd al vrij snel duidelijk dat het WK-ticket van de Kroaten niet meer in gevaar kwam.

