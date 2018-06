Zweedse international schrikt zich rot na incasseren stevige ingreep: "Waarom zet je daar een tackle in?" MDB

01 juni 2018

12u38

Bron: Aftonbladet 0 WK voetbal De schrik zat er gisteren dik in bij John Guidetti. De Zweedse international werd op het einde van de training stevig onderuit gehaald door ploegmakker Andreas Granqvist. "What the f*ck! Waarom zou je daar een tackle inzetten?", was de heftige reactie van Guidetti volgens Zweedse media.

Andreas Granqvist went in pretty hard in a challenge with John Guidetti who got injured. Not ideal. pic.twitter.com/4FIhDgWK4L 🇸🇪(@ SwedeStats) link

Met het oog op het nakende WK in Rusland wil iedereen wel bikkelen voor zijn plek. Soms wordt dat net iets te letterlijk genomen. Granqvist zette een tackle in op Guidetti die dan ook bleef liggen en enkele keren hard op de grasmat klopte. Er was uiteraard geen kwaad opzet mee gemoeid van de kant van Granqvist. Hij ontfermde zich meteen over zijn ploegmaat. "Het was een slechte tackle van mij, maar dat gebeurt al eens op training. Ik heb al met hem gesproken en alles is terug goed tussen ons", vertelde Granqvist nadien.

Een opstootje dat al snel werd vergeven en vergeten dus. Het ziet er dan ook niet naar uit dat Guidetti een stevige blessure heeft opgelopen. Meteen na afloop van de training kon de speler die de afgelopen maansen werd uitgeleend aan Deportivo Alavés al weer lachen. "We zullen wel zien. Het is nog te vroeg om iets over een eventuele blessure te zeggen. Of het goed met me gaat? Ja, want de zon schijnt", vertelde Guidetti doodleuk.

Alle kindjes weer vriendjes. Ook de medische staff maakte zich geen al te grote zorgen. "We hebben het onderzocht en het zag er alvast goed uit. We zijn dan ook positief", liet teamarts Anders Valentin weten.

John Guidetti was all smiles after the training. pic.twitter.com/t2QBS5nnpU 🇸🇪(@ SwedeStats) link