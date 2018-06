Zweden groepswinnaar na bloedstollende ontknoping, Mexicanen mee naar achtste finales ondanks pijnlijke nederlaag TLB en LPB

27 juni 2018

17u42 0 Mexico MEX MEX 0 einde 3 ZWE ZWE Zweden WK voetbal Zweden en Mexico naar de achtste finales, Duitsland naar huis. Dat is de onwaarschijnlijke afloop van de laatste duels in groep F. Wie had dàt gedacht? Een onkennelijk Mexico liep 90 minuten achter de feiten aan tegen elf stoere Scandinaven, maar kreeg hulp uit Zuid-Koreaanse hoek.

Zweden gooide zijn laatste troeven op tafel, en dat wisten we nog voor er een kwartier was weggetikt. De Scandinaven zetten de turbo meteen op volle kracht, Mexico moest terug. Granqvist miste een dot van een kans, Ochoa maakte een vrije trap van Forsberg onschadelijk, een omhaal van Berg belandde naast. Mexico, de eerste twee groepsduels zo soeverein, wist van geen hout pijlen maken. 'El Tri' ontsnapte aan een strafschop toen Chicharito de bal met de arm controleerde. De Argentijnse ref Pitana zag er, na overleg met de VAR, geen penalty in. Tot afgrijzen van Zweeds bondscoach Janne Andersson. Ochoa moest opnieuw de meubelen redden bij een dichte poging van Berg, die ook nog eens in het zijnet knalde. En Mexico? Een paar schuchtere pogingen van Vela, voor de rest: nada, niks.

En dan, vijf minuten na rust, toch de beloning voor Zweden: Augustinsson toverde een mislukt schot van Larsson om in de 0-1. Euforie bij alles wat geel en blauw ademt, en dat werd iets voorbij het uur pure extase. Granqvist knalde vanop de stip losjes in de winkelhaak. Een own-goal van Alvarez maakte de Mexicaanse ellende nog wat groter. Vanaf dan was het voor Ochoa en co hopen dat Duitsland op een gelijkspel bleef steken tegen Zuid-Korea.

