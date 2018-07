Zware regenval zorgt voor schade aan Volgograd Arena TLB

17 juli 2018

19u08

Bron: Belga 0 WK voetbal De regenbuien van zondagavond in Rusland hebben het gloednieuwe WK-stadion in Volgograd flinke schade toegebracht. Een deel van de dijk rond de Volgograd Arena spoelde weg, waardoor enkele ondergrondse zalen onderliepen met water. Die balans maakte bouwheer Stroïstransgaz vandaag op.

Door de extreme regenval boven Volgograd, in het zuiden van Rusland, spoelde de dijk tussen de Wolgarivier en het stadion weg. Een ondergronds voetgangerspad liep daardoor onder met modder en brokstukken. Ook in het stadion zelf ontstonden gaten van soms meters breed in de constructie. Op foto's is de ravage heel duidelijk zichtbaar. Volgens de lokale overheid vielen er geen gewonden.

"We zijn onmiddellijk begonnen met de reparaties. Op korte termijn zullen de dijken en de overspoelde ruimtes opnieuw hersteld worden", klinkt het in een persbericht.

Hoewel de schade enorm is, moet de wedstrijd van komende zondag tussen Rotor Volgograd en Luch Vladivostok in het kader van de tweede speeldag van de Russische tweede klasse gewoon kunnen doorgaan.

Tijdens het WK werden vier groepswedstrijd afgewerkt in het splinternieuwe complex. De bouw van het WK-stadion, met een capaciteit van 45.000 bezoekers, kostte circa 220 miljoen euro.