Zware nacht voor Panamezen: blessure en diefstal in spelershotel (maar tweede Gentenaar mag plots mee) Mathieu Goedefroy

07 juni 2018

07u09 0 WK voetbal Bij Panama staan ze vanmorgen op met een kater. Na de verloren oefeninterland tegen Noorwegen (1-0) bleek dat er ingebroken was in het spelershotel. Tot overmaat van ramp was er pijnlijk blessurenieuws voor basispion Alberto Quintero. Hij is out voor het WK. AA Gent-speler Ricardo Avila (21) neemt zijn plaats in.

Nog geen tien minuten stond hij op het veld of hij ging al zwaar onderuit, Alberto Quintero. De linkshalf van het Peruviaanse Universitario was voor de laatste oefenpot tegen Noorwegen licht geblesseerd, maar na rust besloot bondscoach Hernan 'El Bolillo' Gomez er toch een poging op te wagen. Zonder succes dus. Quintero werd na een contact met een Noor afgevoerd naar het ziekenhuis van Oslo, waar een breuk in het tweede middenvoetsbeentje vastgesteld werd. "Hij is minstens zes weken out", klonk het bij ploegdokter Gerinaldo Martinez. Een dikke streep door zijn WK, dus.

De een zijn dood is de ander zijn brood. De man die nu de plek van 'Negrito' - zoals Quintero's bijnaam luidt - mag innemen heet Ricardo 'Pepe' Avila. De 21-jarige flankspeler van AA Gent was in Oslo mee als reserve - de vierentwintigste man, zoals dat heet -, maar ziet zijn naam nu dus toch aan de officiële lijst toegevoegd worden. "Daar ben ik heel blij om", aldus Avila gisteren na het zware nieuws. "Maar tegelijk ben ik erg triest voor Negrito. We zijn samen opgegroeid in de wijk Chorillo en kennen mekaar al jaren. Ik kan vandaag niet juichen."

Na het nieuws van de blessure kropen alle Panamezen in bed bij de pechvogel, Avila op kop. Ze hadden dan ook heel wat te verwerken, want na de wedstrijd tegen Noorwegen ontdekten enkele spelers dat er ingebroken werd in hun hotelkamer. Onder meer Dinamo Boekarest-doelman Jaime Penedo was een slachtoffer. De delegatie liet meteen de Noorse politie overkomen, zodat die de diefstal kon vaststellen.

Bij Panama hopen ze nu hun portie WK-pech wel gehad te hebben. Vandaag neemt de ploeg het vliegtuig naar het basiskamp in Saransk, Rusland. Mét Ricardo Avila, dus.