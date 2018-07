Zo zou een WK met 48 landen eruit zien: met Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten? KDZ

13 juli 2018

15u54 0 WK voetbal Wordt het WK 2020 in Qatar al met 48 landen gespeeld? FIFA-voorzitter Giani Infantino liet weten dat daarover de komende maanden zal worden gedebatteerd. Op het WK in Rusland speelden 32 landenploegen, in 2026 zullen dat er 48 zijn.

Geen geweldig nieuws voor Europa, dat zijn deelnemerstotaal opgetrokken ziet worden van dertien naar zestien landen. Het aantal Afrikaanse deelnemers stijgt naar 9, Azië komt uit op 8. Noord- en Midden-Amerika en Zuid-Amerika komen beiden uit op zes deelnemende landen. Oceanië ziet zich verzekerd van één ticket. Dat zijn in totaal 46 landen. Van de twee overgebleven tickets is er ééntje voor het gastland (in dit geval Qatar). Het laatste ticket wordt bepaald aan de hand van een play-off-toernooi zonder Europese landen. Die play-offs zullen doorgaan in het land waar het WK wordt georganiseerd en zal dienen ter vervanging van de huidige Confederations Cup.

Op basis van de FIFA-ranking zouden volgende landen deelnemen aan een WK met 48:

Europa 16: Duitsland, België, Portugal, Zwitserland, Frankrijk, Polen, Spanje, Denemarken, Engeland, Nederland, Wales, Italië, Kroatië, IJsland, Zweden, Oostenrijk

Afrika 9: Tunesië, Senegal, Congo DR, Marokko, Egypte, Ghana, Nigeria, Kameroen, Burkina Faso

Azië 8: Australië, Iran, Zuid-Korea, Japan, Saudi-Arabië, Syrië, China, Verenigde Arabische Emiraten

Noord- en Midden-Amerika 6: Mexico, Costa Rica, USA, Jamaica, Panama, Honduras

Zuid-Amerika 6: Brazilië, Argentinië, Chili, Peru, Uruguay, Colombia

Oceanië 1: Nieuw-Zeeland

Gastland 1: Qatar

Het hoogst geklasseerde niet-Europese land: Paraguay

