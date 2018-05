Zo voetbalgek zijn ze in Panama: president denkt aan algemeen verlof op wedstrijddagen MGA

30 mei 2018

10u27 0

Zo voetbalgek zijn ze dus, daar in Panama. President Juan Carlos Varela sprak in Panama City gisteren een enthousiaste menigte toe naar aanleiding van de laatste oefenwedstrijd op eigen bodem. Terwijl de spelers niet verder kwamen dan 0-0 tegen Noord-Ierland, liet de president weten dat hij er serieus over nadenkt alle bedrijven in het land te verplichten hun personeel vrijaf te geven op wedstrijddagen van het WK. "De wedstrijd tegen Engeland op 24 juni vormt geen probleem want die wordt op zondag gespeeld", aldus de president. "Maar de wedstrijden tegen België en Tunesië vinden plaats op werkdagen. We zijn volop in gesprek met de private sector. We vragen bedrijven met aandrang om hun werkgevers vrijaf te geven, zodat zij de wedstrijden in de beste omstandigheden kunnen bekijken." We zien het Charles Michel niet meteen doen...

De supporters geloven ook in een stunt. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland ontrolden enkele fans een spandoek waarop ze de stand na drie speeldagen in Groep G hadden voorspeld. Panama prijkt verrassend bovenaan met negen punten. Voor België dat volgens de Panamezen zes punten zal sprokkelen. Van Engeland hebben ze blijkbaar geen al te hoge pet op, want 'The Three Lions' zouden volgens de Panamezen slechts een punt sprokkelen. Net als Tunesië trouwens. "Geloof", staat er onderaan op het spandoek te lezen.