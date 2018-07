Zo vader, zo zoon: Peter Schmeichel ziet hoe Kasper cruciale penalty stopt Redactie

01 juli 2018

Straffe fase in Nizhny Novgorod: Kroatië - Denemarken, diep in de verlengingen, minuut 116. Na een geweldige pass van Modric richting Rebic trok Mathias Jorgensen, maker van de snelle Deense openingsgoal, aan de noodrem. Geel en penalty tot gevolg. Matchpunt bij een 1-1-stand voor Kroatië en Luka Modric. Maar de Kroatische regisseur trapte te zwak en Schmeichel, die de goeie hoek gekozen had, pakte klemvast. Tot vreugde van zijn vader Peter, die de fase meer dan intens beleefde. De legendarische doelman van Manchester United veroverde met Denemarken goud op het Europees Kampioenschap van 1992 in Zweden.

Kasper, met Leicester City drie seizoenen geleden Engels kampioen gespeeld met Leicester City, dwong zo ultiem een strafschoppenserie af. Ook daarin blonk hij uit, met reddingen op (slappe) penalty's van Badelj en Privaric. Modric werkte nu wél binnen. Maar ook de Denen trapten enkele heel slechte elfmeters. Zowel Christian Eriksen, Lasse Schöne als Nicolai Jorgensen zagen hoe Subasic redding bracht, zodat ook de Kroatische doelman een heldenrol vertolkte.

