Zo straf zijn wij op dit WK, maar zo straf is Brazilië in de WK-geschiedenis Jonas Van De Veire

04 juli 2018

07u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Het ultieme WK-land wacht. Maar de vijf sterren op hun shirt zullen Brazilië vrijdag niet helpen. Alleen het hier en nu telt. En op vele vlakken kennen de Rode Duivels momenteel hun gelijke niet.

Zo straf zijn wij op dit WK

12 : doelpuntenrecord

Voor voetbalromantici het belangrijkste cijfer: gescoorde goals. België pronkt er fier bovenaan met 12 treffers, 3 meer dan dichtste achtervolger Rusland. Veelbelovend. Sinds 1990 haalden slechts vier landen hetzelfde aantal na de achtste finales. Steeds bereikten die minstens de halve finales.

8 : g rootste leger doelpuntenmakers

Niet één soldaat, wel een gans leger. Bij de Rode Duivels hebben al acht spelers minstens één streepje achter hun naam staan. Geen enkel land telt evenveel doelpuntenmakers als de Belgen. Alleen Frankrijk (in '82, '86 en '98), Italië (in '06) en Nederland (in '10) telden er ooit meer. En er komt nog minstens één wedstrijd aan.

3 : d e gevaarlijkste bank: drie scorende invallers

De Rode Duivels zijn meer dan de eerste elf namen op het wedstrijdblad. Met Michy Batshuayi, Marouane Fellaini en Nacer Chadli scoorden al drie verschillende invallers. Een record in Rusland. Bovendien kwamen alle 20 veldspelers al in actie op dit WK.

90: a lles binnen reguliere speeltijd

De zegeroes optimaal, de verspilde energie miniem. Panama, Tunesië, Engeland en Japan lagen allemaal tegen het canvas binnen de negentig minuten. Alleen Uruguay doet op dit WK even goed.

14 : m eeste kansen

Code rood bij elke rivaal wanneer de Belgen eraan komen. We creëerden tot nu de meeste scoringskansen (14). Zowel uit counters als uit combinaties. Opvallend: ook uit indirecte mogelijkheden scoort ons land het vaakst (5).

Zo straf is Brazilië in de WK-geschiedenis

5: recordkampioen

Vijf sterren pronken op het gele shirt. Met evenveel wereldtitels ('58, '62, '70, '94, '02) zijn de Brazilianen alleen recordhouder.

21: aanwezig op álle WK's

Drie zekerheden in het leven: de dood, belastingen en... Brazilië op het WK. Als enige land waren ze op alle 21 edities aanwezig.

228: meeste WK-goals aller tijden

Een van de weinige records die de Goddelijke Kanaries nog niet in handen hadden, grepen ze op dit WK. Met 228 doelpunten staken ze Duitsland (226) voorbij in de alltime doelpuntenstand.

4: meeste topschutters

Ook het lijstje topschutters op een WK kleurt voor een groot deel Braziliaans. Met Leonidas (1938), Ademir (1950), Garrincha en Vava (1962) en Ronaldo (2002) tellen de Zuid-Amerikanen er vier.

11: langste zegereeks

In WK-termen is het een eeuwigheid: elf opeenvolgende zeges in WK-duels. Brazilië flikte het tussen 2002 en 2006. Een even straf recordreeksje zijn de 18 opeenvolgende wedstrijden met een treffer, tussen 1930 en 1958.