Zo brachten WK-tegenstanders het ervan af: Engeland niet voorbij Italië - Panama krijgt voetballes - Tunesië viert wél Manu Henry

27 maart 2018

23u21 1 WK voetbal Hoe de Rode Duivels schietoefeningen hielden tegen Saoedi-Arabië, kon u Hoe de Rode Duivels schietoefeningen hielden tegen Saoedi-Arabië, kon u hier al lezen. Daarnaast kwamen ook Engeland, Tunesië en het bescheiden Panama - allen WK-tegenstanders van de Belgen - vanavond aan de bak. De Engelsen moesten in extremis een gelijkspel toestaan tegen Italië (1-1), terwijl Panama door de Zwitserse gehaktmolen werd gedraaid (6-0). Tunesië kon wél winnen: 1-0 tegen Costa Rica.

Een eerste tegendoelpunt na vijf matchen zonder: Italië wist vanavond de Engelse code te kraken - vanop de stip weliswaar. Op het mythische gras van Wembley verdeelden Engeland en Italië uiteindelijk de buit (1-1). De Engelsen, die op 28 juni de degens kruisen met België, kwamen dankzij Jamie Vardy (26') nochtans op voorsprong na onoplettendheid van de Italianen. Vervolgens had de oefenpot maar weinig te bieden. Net als in de vorige partijen voetbalden de mannen van bondscoach Gareth Southgate vooral vanuit een stevige organisatie. Spektakel levert dat niet op. Insigne knalde de bezoekers in minuut 87 alsnog langszij na tussenkomst van de videoref. Insigne nam het geschenk vanop elf meter in dank aan. lees hieronder verder

.@vardy7 trapt Engeland op voorsprong! ⚽️

VAR ALERT 🚨 @Lor_Insigne met de gelijkmaker! 1⃣-1⃣ #EnglandItaly

Panama krijgt voetballes in Zwitserland

Vorige donderdag ging Panama ‘maar’ met 1-0 ten onder tegen Denemarken. Vandaag werd het in Zwitserland andere koek. In het gezellige stadion van Luzern kregen de Panamezen, op 18 juni tegenstander van de Rode Duivels op het WK, voetballes: 6-0 werd het maar liefst. Bij de rust stond er al een afgetekende 4-0 op het bord na goals van Dzemaili (22′), Xhaka (31′), Embolo (33′) en Zuber (39′). Na rust zorgden Gavranovic (49′) en Frei (68′) voor een 6-0-eindstand. Neen, dit Panama mag écht geen probleem vormen voor onze Duivels. lees hieronder verder

Tunesië verslaat Costa Rica

In tegenstelling tot Panama kende Tunesië vanavond wél een geslaagde oefeninterland in aanloop naar het WK. Tegen Costa Rica werd dankzij een goal van Wahbi Khazri, de aanvallend ingestelde middenvelder van het Franse Rennes, met het kleinste verschil gewonnen (1-0). Bij de Tunesiërs stond Gent-verdediger Dylan Bronn de hele match tussen de lijnen. Op 23 juni staat Tunesië oog in oog met de Rode Duivels op het WK.

Een veldbestorming na een vriendschappelijke match? Onze WK-tegenstanders van Tunesië 🇹🇳 bewijzen tegen Costa Rica dat het kan. Eindstand: 1-0. #WK2018 #RodeDuivels