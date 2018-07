Zlatan wie? Zweeds sprookje blijft maar duren, Forsberg zorgt voor Zwitserse kater en knalt zijn land naar kwartfinales YP en TLB

03 juli 2018

17u52 8 Zweden ZWE ZWE 1 einde 0 ZWI ZWI Zwitserland WK voetbal De WK-fans werden al verwend in de knockoutfase, maar Zwitserland en Zweden hebben daar niet aan meegedaan. Na een matige partij voetbal trokken de Zweden aan het langste eind dankzij een goal van Emil Forsberg (1-0). In de volgende ronde wacht de winnaar van het duel tussen Engeland en Colombia.

Zweden kreeg dit WK al meermaals het predicaat van een saaie ploeg. Maar net als tegen Mexico bewezen ze in de aanvangsfase tegen Zwitserland het tegendeel. Berg had binnen de eerste dertig minuten drie keer kunnen scoren, onder meer na zwak uitvoetballen van Sommer. Maar het vizier van de spits stond niet op scherp. Daarna ging het tempo naar beneden - beide teams probeerden vooral de risico's te schuwen. Dzemaili en Ekdal kregen op slag van rust allebei nog een prima kans, maar die wrongen ze vakkundig de nek om.

Na de pauze kregen de toeschouwers in Sint-Petersburg ook geen beterschap te zien. De Zwitsers hadden vaak de bal, maar daar deden ze veel te weinig mee. De Zweden vonden het wel best, zeker zo'n 25 minuten voor tijd. De bedrijvige Forsberg vond eindelijk wat ruimte om te schieten en door een ongelukkige deviatie van Akanji belandde de pegel van de draaischijf van RB Leipzig tegen de touwen. De Zwitsers moesten daarna wél komen en met Seferovic en Embolo kwam er al snel vers aanvallend bloed tussen de lijnen. Maar ook zij konden de Zweden niet meer uit de kwartfinales houden. In het slot kreeg Zweden nog een strafschop, maar de VAR en ref Skomina kwamen nog terug op die beslissing. Het bleef bij 1-0. Gezien, Zlatan?

Door de schorsing van basispion Larsson moest de Zweedse bondscoach Janne Andersson sleutelen aan zijn typeploeg. Svensson kwam in de ploeg, waardoor de Zweden weer gewoon in hun favoriete 4-4-2 aan de match begonnen. En al snel bleek dat ze ook hun manier van voetballen niet zouden aanpassen. De bal was voor de Zwitsers, de Zweden zakten in en loerden op de tegenaanval. Met succes ook, want de geel-blauwen kregen aanvankelijk de beste kansen. Maar de afwerking liet te wensen over.

Bij de Zwitsers lieten Akanji, Djourou en Behrami de opbouw graag over aan Xhaka. Maar dat hadden de Zweden al snel door. De middenvelder van Arsenal kreeg niet de minste ruimte, waardoor de Zwitserse opbouw stroef verliep. Shaqiri moest zich daarom vaak laten uitzakken, waardoor Drmic en Dzemaili er te vaak alleen voor stonden in de zone van de waarheid. Het ontbrak de Zwitsers -op de laatste vijftien minuten na - simpelweg aan durf en drang naar voren.

Emil Forsberg. In een wedstrijd die bol stond van de slechte passes en andere slordigheden, zorgde de 26-jarige middenvelder uit Sundsvall toch geregeld voor verzorgd technisch werk. Bij zijn team RB Leipzig is Forsberg vooral de man van de beslissende pass, maar vandaag stond hij zélf aan het kanon - zij het met een gelukje. Is een van de spelers die het afscheid van Zlatan Ibrahimovic heeft helpen opvangen.

Shaqiri looks like a small child wearing Incredible Hulk fancy dress. #SWESWI Andy Beaumont 🚩(@ drcongo) link

Alors c'est qui le patron ? 😗

#SWESWI pic.twitter.com/8nB3SWRRai PMU Paris Sportifs(@ PMU_Sportif) link

It’s early, but the game looks like this now #SWESWI #WorldCup18 pic.twitter.com/gzbA52FXK4 Mariana (#21)(@ manamitru) link

VAR overturns a penalty.

Remembering of course who invented VAR.

#SWESWI #SWESUI #WorldCup pic.twitter.com/peqk6UO7r8 Terry(@ painted888) link

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 😭😭😭🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #SWESWI BRA JOBBAT GRABBAR!!!!!! pic.twitter.com/wn5Ds2sQF0 Hanna Andersson(@ hiimnotabot123) link

Forsberg : "Ik kan het amper droog houden na zo'n prestatie"

Matchwinnaar Emil Forsberg kon nauwelijks bevatten wat hij had meegemaakt tijdens de achtste finales op het WK in Rusland. De middenvelder van Leipzig bezorgde Zweden met een afgeweken schot de kwalificatie tegen Zwitserland (1-0). "Ik sta hier bijna te wenen" was hij emotioneel na afloop.

"We hebben de partij op een formidabele manier begonnen", stak Forsberg van wal. "We hebben niet te veel kansen weggegeven en een sterke prestatie afgeleverd. Wat we hier presteren in Rusland, maakt me heel emotioneel. Ik voel de tranen opwellen. Het is belangrijk te geloven in ons kunnen. We hebben vertrouwen getankt en doen perfect onze taken, zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht. Dat levert ons een plek in de kwartfinales op."

Ook Zweeds bondscoach Janne Andersson spaarde de superlatieven niet. "We hebben een fantastisch team, op en naast het veld. Voetbal speel je als ploeg en daardoor geraken we zover op dit WK. We concentreren ons nu maar op één ding, onze volgende tegenstander. We gaan opnieuw ons uiterste best doen en dan zien we wel. Momenteel gaan er zoveel gevoelens door me heen. Ik besef nog niet wat we gepresteerd hebben. Maar hier stopt het niet. We willen ook onze kwartfinale winnen en verdergaan."