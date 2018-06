Zij missen het WK-feestje in Rusland Tien grote voetbalnaties die naast een WK-ticket grepen Valerie Hardie

14 juni 2018

12u32 0 WK voetbal Vanmiddag is het zover, dan beginnen 32 teams aan het WK van 2018 in Rusland. Alle landen uit de toptien van de FIFA-wereldranking zijn erbij, op één na: Chili, dat negende staat. Maar ze zijn niet de enige grote natie die uitblinkt door hun afwezigheid.

1. Chili - FIFA-ranking: 9

Geen Alexis Sánchez (29) van Manchester United in Rusland, geen Claudio Bravo (35) van Manchester City of Arturo Vidal (31) van Bayern München: de drie Chileense vedetten moeten het WK vanuit hun zetel volgen. Chili, achtste finalist in 2010 en 2014, begon in 2015 goed aan de WK-kwalificaties na een 2-0-zege tegen Brazilië en een 3-4-zege bij Peru, maar nederlagen in Uruguay (3-0) en Paraguay (2-1) en vooral de thuisnederlaag tegen Argentinië (1-2) waren fataal. Brazilië gaf hen in oktober 2017 de doodsteek. Chili zal op zijn minst vier jaar moeten wachten op een tiende WK-deelname. Het zal allicht zonder Sánchez zijn, die in 2015 zijn team nog de Copa América schonk en hen in 2017 naar de finale van de FIFA Confederatiebeker leidde.

2. Nederland - FIFA-ranking: 17

Voor het eerst sinds 2002 is Oranje er niet bij op het WK. Vooral het contrast met hun schitterende campagnes in 2010 (finalist) en 2014 (derde) is schrijnend. In hun poule moesten de troepen van bondscoach Dick Advocaat Frankrijk en Zweden voor laten. Nederland miste zo het tweede grote toernooi op rij want ook op het EK van 2016 waren onze noorderburen er niet bij. Voor Arjen Robben betekende de uitschakeling in oktober 2017 meteen zijn afscheid als international. Virgil van Dijk, de duurste verdediger ooit sinds Liverpool in januari 84,5 miljoen euro voor hem betaalde, moet nog wat langer wachten op zijn eerste groot toernooi.

3. Wales - FIFA-ranking: 18

Op het EK van 2016 knikkerden ze er de Rode Duivels nog uit in de kwartfinales om er dan zelf in de halve finale tegen latere Europese kampioen Portugal uit te gaan. Maar op een WK raken, da's ligt Wales blijkbaar veel moeilijker - dat ondervond vroeger Ryan Giggs al en nu ook Gareth Bale. Het is al van 1958 geleden dat Wales op een WK stond. Ze werden pas derde in hun kwalificatiepoule, na Servië en Ierland.

4. Italië - FIFA-ranking: 19

Italië is de opvallendste afwezige in Rusland want de Squadra is een trouwe klant op het WK. Sinds 1958 miste het geen enkele editie. De Italianen hebben al vier wereldtitels op hun cv staan, de meeste recente in 2006. Al waren de WK's van 2010 en 2014 misschien wel een voorteken dat de Azzurri over hun toppunt heen waren: zelfs met metronoom Pirlo en met Gigi Buffon in doel overleefden ze in Zuid-Afrika en Brazilië de groepsfase niet. In de voorronde voor het WK van 2018 waren ze ingedeeld met Spanje, dat de poule won. Als tweede moest Italië het in de playoffs opnemen tegen Zweden maar op 13 november 2017 beet de Squadra na de 1-0 in de heenmatch z'n tanden stuk op het team van Janne Andersson: het bleef 90 minuten lang 0-0. Sindsdien is Buffon afgezwaaid als international.

5. Verenigde Staten - FIFA-ranking: 25

Christian Pulisic mocht dan al topscorer zijn in de beslissende kwalificatieronde in de CONCACAF zone, zijn vijf goals volstonden niet om de Verenigde Staten te kwalificeren voor het WK, waar ze voor het eerst sinds 1986 niet bij zijn. In 2010 en 2014 schopten ze het telkens tot de achtste finales. In Brazilië moesten ze pas na verleningen het hoofd buigen tegen de Rode Duivels. Geen eerste WK dus voor de keeper van Club Brugge, Ethan Horvath.

6. Turkije - FIFA-ranking: 38

Turkije en WK's: het blijft een moeilijk huwelijk. Sinds 1958 waren ze er maar één keer bij, in 2002, maar toen bereikten ze wel meteen de halve finale, met vedetten als Hakan Şükür, Rüştü Reçber, Alpay Özalan en Hasan Şaş in hun midden. Brazilië hield hen toen uit de finale. Zestien jaar later blijft er van die Turkse glorie niet veel meer over. In poule I werd Turkije pas vierde, na Ijsland, Kroatië en Oekraïne. Een 0-3-nederlaag tegen Ijsland deed hen de das om, terwijl de campagne al verstoord was door het vertrek van bondscoach Fatih Terim, die betrokken raakte in een gevecht met een restaurantuitbater. Geen WK dus voor Antwerp-doelman Sinan Bolat en Arda Turan, door Barcelona uitgeleend aan Başakşehir.

7. Ghana - FIFA-ranking 47

De viervoudige Afrikaanse kampioen was er de vorige drie edities van het WK telkens bij, maar struikelde in de voorronde van dit WK. In 2006 was Ghana het enige Afrikaanse land dat de groepsfase overleefde. In 2010 deden ze zelfs nog beter door de kwartfinales te halen maar een veelbesproken handsfout van Luis Suárez in toegevoegde tijd voorkwam de zege en in de penalty's haalde Uruguay het. In de kwalificatiecampagne voor het WK van 2018 kon Ghana in een poule met Egypte, Oeganda en Congo slechts éénmaal winnen. Ex-Anderlecht-speler Frank Acheampong kon ook het verschil niet maken.

8. Kameroen - FIFA-ranking: 49

Het Afrikaanse land met de meeste WK-deelnames (7) en met het beste resultaat ooit (kwartfinale in 1990, met de bekende Roger Milla) is al veel van zijn pluimen verloren, zeker toen Samuel Eto'o na het WK van 2014, waar ze er in de groepsfase uitgingen, afzwaaide als international. Grote namen lopen er niet meer rond bij de Ontembare Leeuwen en toch slaagde Hugo Broos er in om met Kameroen de Africa Cup te winnen in februari 2017. In de voorronde kon Broos daar geen verlengstuk aan breien. Kameroen won slechts één van z'n poulewedstrijden en in december 2017 was Broos al opgestapt omdat hij zes maanden niet meer betaald was. Geen WK dus voor Sébastien Siani (Antwerp FC), Collins Fai (Standard) en Fabrice Olinga (Moeskroen).

9. Algerije - FIFA-ranking: 66

Met een achtste finale in 2014 zette Algerije z'n beste WK-prestatie ooit neer op vier deelnames - Duitsland had verlengingen nodig om de Woestijnvossen uit te schakelen - maar in de kwalificatiecampagne van 2018 liep het mis. In een poule met Nigeria, Zambia en Kameroen werd de Algerije pas allerlaatste.

10. Ivoorkust - FIFA-ranking: 68

Na deelnames in 2006, 2010 en 2014 (telkens exit in eerste ronde) staan Les Éléphants ditmaal niet op het WK. De Gouden Generatie, met speerpunten zoals Didier Drogba, de broers Touré en Didier Zokora, haakte af na hun Afrikaanse triomf in 2015 en de opvolging maakt het voorlopig niet waar. En daar kon Marc Wilmots niets aan veranderen. Hij kwam in maart 2017 aan het roer bij Ivoorkust maar na de mislukte WK-voorronde (tweede in hun poule na Marokko) mocht hij negen maanden later weer zijn koffers pakken.

Meer over sport

WK

sportdiscipline

voetbal

sportevenement