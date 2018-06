Zidane de volgende bondscoach van Frankrijk? Bondsvoorzitter schept duidelijkheid Mike De Beck

08 juni 2018

12u50

Bron: BFM TV, Reuters 0 WK voetbal Wordt Zinedine Zidane na het WK in Rusland de nieuwe bondscoach van Frankrijk? Noël Le Graët veegde die vraag eigenhandig van tafel. "Didier Deschamps heeft een contract tot 2020 en hij blijft ook tot 2020", wist de Franse bondsvoorzitter te vertellen aan BFM TV.

Nadat Zinedine Zidane zijn afscheid had aangekondigd bij Real Madrid staken de geruchten al snel de kop op. Aangezwengeld door een tweet van Karim Benzema. "Misschien tot binnenkort", knipoogde de spits. Velen zagen 'Zizou' dan ook graag als de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De huidige trainer, Didier Deschamps, verlengde zijn contract onlangs echter tot 2020. "Ik heb Didier laten bijtekenen tot minstens 2020. Gelukkig maar. Stel je eens voor dat ik dat niet had gedaan", vertelde Le Graët aan het Franse televisiestation.

De focus van 'Les Blues' ligt dus op Deschamps. "Het is beter dat hij volledig zeker is. Het probleem stelt zich dan ook niet op dit moment. In het komende jaar zijn er geen gesprekken met hem (Zidane red.). Als ik hem ontmoet, kunnen we wel praten. Maar de optie van Deschamps loopt wel tot 2020. Zidane kan morgen misschien bij Juventus tekenen. Ik weet het niet. Jullie zijn ook verrast door zijn vertrek, ik ook. Er moet geen debat rond 'Zizou' en Didier gecreëerd worden. Dat is niet serieus."

Rust noodzakelijk?

Wat niet wegneemt dat Le Graët een hoge pet op heeft van Zidane. "Wat 'Zizou' gepresteerd heeft bij Real is echt uitzonderlijk. Als speler en als trainer. Opnieuw drie keer op rij de Champions League winnen, is niet makkelijk. Hij besloot om te stoppen Misschien voelde hij ook dat de druk groot werd. Zijn ploeg moet een beetje veranderd worden. Misschien was een beetje rust wel noodzakelijk."

"Dat gebeurt vaak bij de groten, wanneer er zo'n druk op hen wordt uitgeoefend. Want Real, is niet niks natuurlijk. Je moet altijd winnen. Hij heeft een moeilijke periode gekend in de competitie en dat gebeurde ook op een bepaald moment in de Champions League. Natuurlijk is hij een enorme trainer die zich geen zorgen hoeft te maken over de toekomst."