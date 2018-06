Zelfs vanuit een strandbar op Ibiza doet Aad de Mos zijn zegje: "Drie verdedigers is ongeschikt voor dit team" GVS

19 juni 2018

10u02 18 WK voetbal Vakantie of niet, Aad de Mos heeft altijd een mening klaar over de Rode Duivels. Vanop het strand van Ibiza keek hij met argusogen naar het WK-duel tegen Panama en één ding was voor hem meteen zo klaar als een klontje. "Een 3-4-3 is duidelijk ongeschikt voor dit team."

"Een overwinning, 3-0, maar niet met geweldig spel", start de Nederlander zijn analyse vanop het idyllisch plekje. "Wél met individuele acties en een schitterende goal van Dries Mertens. De Engelsen hebben we ook bezig gezien, die zijn samen met de Belgen favoriet."

Vervolgens komt de tactische bezetting van de Rode Duivels aan de beurt. "Eén ding voor mij is heel belangrijk: het is gebleken dat de 3-4-3 ongeschikt is voor dit team. Deze ploeg moet altijd spelen met drie middenvelders. Met Witsel en met De Bruyne en wat we zagen na een uur ook met Dembélé. Dat was fantastisch. Dus de volgende wedstrijden tegen Tunesië en Engeland liefst ook met drie middenvelders en dan gaat dat in de achtste finales en kwartfinales tegen de grotere landen succes opleveren. Proficiat voor de Belgen, mooie overwinning en op naar de volgende ronde."

(lees hieronder verder)

Mijn analyse over de @BelRedDevils pic.twitter.com/uLC9pYTfCa Aad de Mos(@ aad300) link

De Mos was met zijn analyse over België-Panama niet aan zijn proefstuk toe. Vanop zijn vakantieoord post hij zeer regelmatig video's op Twitter en Instagram, waarin hij zijn eigenzinnige kijk geeft op de WK-actualiteit. In zijn filmpjes zijn het strand of het zwembad natuurlijk nooit ver weg.

Mijn analyse voor dinsdag @wk2018russia #coljap #polsen en #rusegy Een foto die is geplaatst door null (@aad300) op 19 jun 2018 om 11:06 CEST

Wk 2018 #analyse #monday Een foto die is geplaatst door null (@aad300) op 18 jun 2018 om 09:41 CEST

Een foto die is geplaatst door Aad De Mos (@aad300) op 17 jun 2018 om 08:57 CEST

@fifaworldcup @cristiano #Messi #analyse #fraaus #argentina🇦🇷 #vacationtime #wk2018 #ibiza @Nobu Hotel Een foto die is geplaatst door null (@aad300) op 16 jun 2018 om 11:06 CEST