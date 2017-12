Zelfbewuste Kompany ligt niet wakker van loting: "We gaan uit van eigen sterkte" Kristof Terreur

06u15 0 Action Images via Reuters WK voetbal Hij had er niet eens bij stilgestaan dat de WK-loting vandaag plaatsvindt. De voetballersbubbel waarin ook Vincent Kompany (31) wel eens vertoeft. Rusland wordt zijn laatste kunstje in het Duivelsshirt, maar het enthousiasme is er nog niet. Het zelfbewustzijn echter wel: “’t Maakt weinig uit tegen wie we spelen.”

Iets speciaal heeft hij niet gepland. Als hij op het moment van de loting niet op een oefenveld staat, is het niet eens zeker of Kompany voor zijn televisie gaat zitten. Misschien eens op de smartphone scrollen, dat wel. Er zijn er een aantal die er enthousiast naar uitkijken, maar niet voor iedere Rode Duivel is de draw op dit moment de eerste van zijn bekommernissen. De meeste spelers in Engelse loondienst zitten volop in clubmodus: gefocust op de dolle maand december met 10 wedstrijden in 31 dagen. Dat bleek ook woensdagnacht in de catacomben van het Etihadstadion. Toen we hem na afloop van Manchester City-Southampton aanspraken over welke tegenstanders hij vrijdagmiddag graag uit de trommel zou zien rollen, werd het even stil aan de overkant. Er viel er eentje uit de lucht. “Eerlijk: ik had niet eens door dat de loting deze week was”, verontschuldigde Kompany zich. Een diepe zucht volgde. “Weet je, er is nog zoveel te doen eer het begin juni is. Ik wil er absoluut bij zijn in Rusland, maar de beste manier om je voor te bereiden is door je te focussen op je eigen seizoen. Later zien we wel.”

De voetballer Kompany anno 2017 is er een die liever niet te ver vooruitkijkt of zich aan boude voorspellingen waagt. Carpe diem. Het gevolg van het ouder worden, maar ook van de tientallen blessures die spieren en pezen de voorbije jaren hebben geterroriseerd. Zonder grote doelstellingen kunnen er geen dromen meer aan diggelen worden geslagen. Zoals het EK in Frankrijk dat hij miste, nadat hij in mei de quadriceps volledig afscheurde. “Op het moment dat de loting bezig is, zal ik wel eens kijken. En eens horen of ik mogelijk tegen een aantal ploegmaats zal spelen. Vooral dat. Voor de rest ga ik gewoon uit van eigen sterkte. ’t Maakt mij eigenlijk weinig uit tegen wie we spelen.” Dat is zijn attitude, en met hem van nog een aantal andere Belgen. Geen valse bescheidenheid meer of ambities met een handrem op. De Duivels gaan straks voor het hoogst haalbare. Zoals hij eerder al zei is het voor Kompany op zijn eenendertigste nu of nooit. Met de glimlach gaat de schaduwkapitein de komende maanden door de pijngrens heen als het moet: Rusland is zijn laatste doel als Rode Duivel. Nadien zwaait hij zo goed als zeker af als international: “We gaan er het maximale proberen uit te halen.” Lees: met of zonder wereldtitel.

Na tweeënhalve maand afwezigheid voelt Kompany zich prima in zijn vel. Woensdag overleefde hij voor het eerst sinds eind augustus twee matchen in vier dagen. Een opsteker. Zijn snelheid is wat afgebot, maar het lef, spelzicht en de uitstraling is hij niet kwijt. “Ik voel me goed”, lacht hij. “Zoals altijd en zoals jullie weten: ik keer terug en doe gewoon mijn job. That’s it.” Nu nog hopen dat het lichaam het houdt. Er ligt nog zoveel in het verschiet: een derde titel met Manchester City, een stunt in de Champions League, een derde League Cup, een tweede FA Cup, een tweede WK. “Maar zover kijken we niet. Eerst West Ham zondag.”

