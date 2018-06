Zaterdag gratis bij Het Laatste Nieuws: de meest complete gids over het WK-voetbal Redactie

04 juni 2018

Op 14 juni is het zover: de start van het grootste voetbalfeest ter wereld! Dankzij Het Laatste Nieuws kan u alvast even warmlopen voor het WK in Rusland, want op zaterdag 9 juni krijgt u GRATIS bij uw krant: de meest complete WK-gids! We bereiden je alvast voor met uitgebreide spelersfiches van alle Rode Duivels en lichten onze eerste drie tegenstanders helemaal door. En ook het volledige speelschema, de definitieve selecties van alle ploegen en een voorstelling van alle stadions. Je leest er alles over in de WK-gids.

Wat je allemaal krijgt in onze gids:

• Jan Mulder trapt af

• 23 Rode Duivels-fiches

• De 32 deelnemers met definitieve selectie

• WK-geschiedenis

• De 12 stadions

• Handig speelschema

Mis hem niet!