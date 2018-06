Yannick Carrasco: "In de schaduw van de topspelers staan, is geen probleem voor mij" AB

08 juni 2018

16u23 0 WK voetbal Yannick Carrasco (24) is de ster bij zijn Chinese club én behield zijn rol als titularis bij de Rode Duivels. Hij stond vandaag de pers te woord voor de start van de training. " Ik speel nog maar een half jaar in China, mijn conditie van bij Atlético Madrid heeft standgehouden."

Yannick Carrasco trekt - ondanks zijn transfer naar China in januari - als titularis naar het WK in Rusland. "De keuze van de coach", stak Carrasco van wal. "Iedereen in de selectie is op dreef. Ik geef alles van mezelf en probeer titularis te blijven. Of ik net als Witsel extra conditietrainingen gedaan heb? Niet echt. Ik speel nog maar een half jaar in China, mijn conditie van bij Atlético Madrid heeft standgehouden." Over zijn favoriete positie op het veld draaide Carrasco niet rond de pot. "Linksmidden. Bij mijn club in China vervul ik wel een andere rol, maar toch is het mijn beste positie. Linksmidden zijn is lastig. Vooral de defensieve taken wegen zwaar door. Het is fantastisch om naar mijn eerste WK te gaan. Dat is wel nog iets anders dan een EK hé. Ik voel me op mijn gemak mij de Duivels."

Yannick Carrasco trok tijdens het wintermercato naar China, met heel wat kritiek tot gevolg. “Maar ik sta nog altijd 100% achter mijn keuze”, zei hij. “Er is wel een groot verschil tussen Atlético Madrid en mijn huidige club (Dalian Yifang F.C. red.). De cultuur is helemaal anders én vooral de infrastructuur is er heel wat minder. Bij Dalian Yifang heb ik inderdaad enkele zware nederlagen geleden, maar dat was normaal. De andere Chinese teams hadden al even een Europese coach, wij moesten het in begin doen met een Chinese coach, die – met alle respect – minder voetbalinzicht had”, lachte Carrasco. Carrasco is dé ster bij zijn club maar dat is bij de nationale ploeg wel even anders. "Maar in de schaduw van de topspelers als Hazard en lukaku staan is geen probleem voor mij", aldus Carrasco.

Bij mijn club in China vervul ik wel een andere rol, maar toch is linksmidden mijn beste positie" Yannick Carrasco