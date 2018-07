Woedende Roy Keane heeft het aan de stok met mede-analist Ian Wright over 'Football Is Coming home-gedoe' nog voor ze van Kroatië gewonnen hadden Hans Op de Beeck

12 juli 2018

12u22 4 WK voetbal Neen, het voetbal komt niet naar huis - wat de Engelsen wekenlang toeterden in Rusland en over het Kanaal. Dat leverde op ITV, dat de halve finale tegen Kroatië in Engeland uitzond, een pittige discussie op tussen Roy Keane en Ian Wright.

Why can't we be excited Roy? Why can't we be happy? We loved every minute of it! 🤷🏾‍♂️ 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/F5rNH6wcHu Ian Wright(@ IanWright0) link

In de linkerhoek: de Ier Roy Keane, gewezen middenvelder van Manchester United. Hardhitter. Immer doodserieus. Geen 'believer' in de Engelse zaak. In de rechterhoek: de Engelsman Ian Wright, Arsenal-legende. Lolbroek, maar vooral gecharmeerd door de jeugdige en onvervaren mentaliteit van de 'Three Lions' op het veld en vooral de golf van eendracht en optimisme die de nationale ploeg teweegbracht in Londen en ver daarbuiten. Eindelijk geloofden de Engelsen nog eens in iets echt Engels waar ze fier op konden zijn - tot Mario Mandzukic de droom uit elkaar deed spatten met de 2-1 in de verlengingen. Geen finale zondag tegen Frankrijk, wel een troostingsmatch tegen onze Rode Duivels zaterdag.

Happiness in the journey! We can't only be happy if we win. Proud of this team. Proud of our country. That was beautiful ✌🏾❤️🦁🦁🦁 Ian Wright(@ IanWright0) link

Roy Keane spuwde na afloop zijn gal. Niet aan zijn proefstuk toe - de Ier heeft het hart op de tong. Een passionele Ian Wright repliceerde, alsof ze een Man United - Arsenal uit de jaren '90 uitvochten. Hem uitlachend met zijn Iers accent ook. Gary Neville en Lee Dixon, ook respectievelijk ex-Man United en Arsenal, waren aandachtige toeschouwers. Hieronder hoe het er exact aan toeging, tot presentator Mark Pougatch tussenbeide kwam en een einde aan de discussie maakte. Uiteindelijk waren Keane en Wright het eens in hun oneens zijn.

Keane: "Je moet je op één wedstrijd concentreren, maar iedereen spreekt al over die finale... dat 'Football is coming home'-gedoe."

Wright: "We waren niet over de finale aan het praten, we waren gewoon met jou aan het lachen. Het feit is dat wij gewoon blij waren al zo ver geraakt te zijn en jij niet blij was voor ons."

Keane: "Het kan me niet schelen dat jullie blij waren of jullie lieten meeslepen door de emoties. Maar jullie waren ook al bezig dat Engeland de finale zou spelen en aan het praten over waar de parades zouden plaatsvinden."

Wright: "Neen dat hebben we niet gedaan."

Keane: "Toch wel. Daar was ik zo kwaad over. Je hebt een 'reality check' nodig."

Wright: "Waarom zouden we dit alles niet geweldig mogen vinden?"

Keane: "Je mag het geweldig vinden als je in de finale zou gezeten hebben. Dit was de halve finale."

Wright: "Maar niemand die ons voor het toernooi in de halve finale zag..."

Keane: "Doe het gewoon match per match. Jullie waren al over de finale aan het praten en dat was ridicuul. Je weet toch ook hoe moeilijk het is om in finales van de grote toernooien te geraken, laat staan in dat van de Wereldbeker."

Wright: 'Finale!'

Keane: "Je praat over de finale!"

Wright: "Finale!"

Look at you @England ❤️❤️❤️❤️❤️ We believe #ThreeLions #ItsComingHome pic.twitter.com/wASzWVKhCx Ian Wright(@ IanWright0) link

I’m so proud of our Boys & to be honest, the whole country. I’ve been inspired by the spirit of our people all coming together during this time. It’s what makes me so proud to be British. Let’s hold on to that fighting spirit & stand tall & United. It will come home one day! 🙌🏾 Lewis Hamilton(@ LewisHamilton) link

Utterly choked, but this young side gave absolutely everything. It’s a huge step forward and they’ll only get better in the future. They can hold their heads high, they did our country proud. Congratulations to Croatia. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

England fans right now. 👏👏 pic.twitter.com/jjtmMz0maF Gary Lineker(@ GaryLineker) link

