WK-winnaar Karembeu bij onze videoman: "Wees niet verlegen, België is favoriet" Mathieu Goedefroy

07 mei 2018

08u00 2 WK voetbal Wij worden wereldkampioen. Zeg dat Christian Karembeu (47) het gezegd heeft. De man die de wereldtitel van '98 in zijn kast heeft staan zet zijn geld op de Rode Duivels. Tenminste, dat doet hij in een interview met onze videoman. "Op dit toernooi zal jullie mayonaise wél pakken."

Dat hij toch iets te zeggen heeft als het over wereldkampioenschappen gaat, die Christian Karembeu. En dus legden wij ons oor te luister bij de man die in de zomer van 1998 met Les Bleus in de finale Brazilië versloeg. In een interview met deze krant was hij ronduit enthousiast over de kansen van de Rode Duivels. "Wees niet verlegen of bescheiden: België heeft de kwaliteiten om het WK te winnen", aldus Karembeu. "Die hadden jullie op het EK in Frankrijk ook al, maar toen misten jullie nog maturiteit. De spelers zijn nu rijper, beter, met meer ervaring. Dat zijn genoeg redenen om aan te nemen dat jullie mayonaise op dit toernooi wél zal pakken."

Maar er is meer. De man die straks de mayonaise moet kloppen is bijzonder goed gecast, zo beweert Karembeu. "Met Roberto Martinez hebben jullie een coach die er een sport van maakt om de winnaarsmentaliteit in zijn elftal te slijpen. Die cultuur is heel belangrijk. Zo maak je op grote toernooien het verschil", aldus de Fransman. "Die winnaarsmentaliteit zie je sinds de komst van Martinez steeds vaker terug bij de Belgische internationals. In de Engelse, Duitse en Italiaanse competitie waren jullie spelers dit seizoen bijvoorbeeld allesbepalend. Zelfs in de Champions League waren de Belgen niet weg te denken. Kijk maar naar de doelpunten van Nainggolan in de halve finale met AS Roma..." Over diens selectieperikelen is Karembeu duidelijk: "In Italië is Radja een fenomeen. Ik vergelijk zijn situatie graag met die van Karim Benzema. De keuze ligt bij de coach. Met wat voor speler wil je vier weken naar zo'n toernooi trekken? Sportief kan Martinez alvast niet om Nainggolan heen."

Nog iemand waar Karembeu wild van is: doelpuntenmachine Romelu Lukaku. "Ik lees ook al die kritieken in België en Engeland hoor", aldus Karembeu. "'Hij doet dit verkeerd, hij doet dat verkeerd.' Elke goede sporter heeft criticasters nodig om zijn volle potentieel te benutten en ik denk dat dat bij Lukaku niet anders is. Hij gebruikt de kwaadsprekers om nog beter te worden. Dat is een grote kwaliteit, en net daarom denk ik dat hij de wereld kan verbazen in Rusland."

Kortom: 't is binnen.