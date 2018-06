WK voorbij voor AA Gent-speler Dylan Bronn: onderzoek brengt ontwrichte knieschijf aan het licht MGA & RN

19u51 4 WK voetbal Pech voor AA Gent-speler Dylan Bronn in de match tegen de Rode Duivels. De 23-jarige verdediger van de Buffalo's zette Tunesië na achttien minuten met een rake kopbal op 2-1, maar zes minuten later moest Bronn het veld wel op een draagberrie verlaten met een knieblessure.

De verdediger van AA Gent viel tegen België uit met een knieblessure en moest in tranen van het veld gedragen worden. Een radiologisch onderzoek bracht in de late namiddag een ontwrichte knieschijf aan het licht. Slecht nieuws voor Bronn, die afhankelijk van de ernst aankijkt tegen een revalidatie van twee tot zes weken. Later vanavond wordt die revalidatieperiode met bijkomende onderzoeken scherper gesteld. In het slechtste geval mist de Tunesiër dus de eerste speeldagen van het nieuwe seizoen.

De blessure zou meevallen. Aanvankelijk werd gevreesd voor een zware blessure aan de mediale band, met een afwezigheid van een halfjaar tot gevolg, maar een eerste contact tussen Bronn en de medische staf van AA Gent bracht beter nieuws. "Dylan heeft al een MRI-scan ondergaan in Moskou", zegt de Gentse clubdokter Luc Vanden Bossche. "Er zou enkel sprake zijn van een distorsie van de knie, maar Dylan is er niet helemaal gerust in, omdat hij niet alles verstaat van wat de Russische dokters hem vertellen. Hij wil zo snel mogelijk naar Gent komen om zich verder te laten onderzoeken. Daarom zeg ik onder voorbehoud: het zag er erger uit dan het uiteindelijk zou zijn. Maar we wachten verder onderzoek af."Vermits het WK van Bronn er op zit, wordt hij zo snel mogelijk in Gent verwacht voor verder onderzoek.