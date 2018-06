WK voorbij voor AA Gent-speler Dylan Bronn: onderzoek brengt ontwrichte knieschijf aan het licht Mathieu Goedefroy in Rusland

23 juni 2018

19u51 4 WK voetbal Pech voor AA Gent-speler Dylan Bronn in de match tegen de Rode Duivels. De 23-jarige verdediger van de Buffalo's zette Tunesië na achttien minuten met een rake kopbal op 2-1, maar zes minuten later moest Bronn het veld wel op een draagberrie verlaten met een knieblessure.

Officieel is er nog niets gecommuniceerd, maar van bronnen binnen de Tunesische voetbalbond valt te horen dat de wereldbeker van Dylan Bronn er op zit. De verdediger van AA Gent viel tegen België uit met een knieblessure en moest in tranen van het veld gedragen worden. Een radiologisch onderzoek bracht in de late namiddag een ontwrichte knieschijf aan het licht. Slecht nieuws voor Bronn, die afhankelijk van de ernst aankijkt tegen een revalidatie van twee tot zes weken. Later vanavond wordt die revalidatieperiode met bijkomende onderzoeken scherper gesteld. In het slechtste geval mist de Tunesiër dus de eerste speeldagen van het nieuwe seizoen.