WK voetbal op de werkvloer: wat mag en wat niet? Daimy Van den Eede

08 juni 2018

16u16

Bron: VTM NIEUWS 0 WK voetbal Mogen bedrijven hun werknemers verbieden naar de wedstrijden van de Rode Duivels te kijken? Veel werknemers, maar ook werkgevers vragen het zich af. De eerste match van de Rode Duivels (op maandag 18 juni) begint om 17 uur, op het einde van de werkdag.

Een werknemer kan onmogelijk zowel goed werk leveren als de volledige voetbalmatch volgen. Daarom is het verboden naar de wedstrijden te kijken, tenzij de werkgever zijn akkoord geeft. De beslissing ligt dus bij hem. Als je graag naar de wedstrijden kijkt, kan je dus beter even langsgaan bij je baas.

Mag ik een roosterwijziging eisen?

Een roosterwijziging vragen om niets van de wedstrijd te moeten missen, mag niet. Als de werkgever het toch zou toestaan, moet er een bijlage aan de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd. In die bijlage staat een alternatief werkrooster dat voor het hele WK geldt.

Wat zijn de alternatieven?

Als een roosterwijziging onmogelijk is, kan je een verlofdag of inhaalrustdag aanvragen. Dan mis je de wedstrijden niet. Ook thuiswerken is een optie: dan kan je werken op zelfbepaalde tijdstippen.

Mag ik toegestaan afwezig zijn na een avondje flink feesten?

Nee. De werknemer moet, als hij afwezig is, binnen de twee dagen een medisch attest aan zijn werkgever bezorgen (tenzij anders vermeld in het arbeidsreglement). Ook regelmatig te laat komen kan tot een sanctie leiden.

Mag ik in supporterstenue naar het werk komen?

Tenzij er geen hygiënische of veiligheidsvoorschriften zijn, wordt de kledij van de werknemers niet door de wet vastgelegd. Toch kunnen er, afhankelijk van de sector waarin je werkt, bepaalde regels aan het arbeidsreglement toegevoegd worden. Als je veel in contact komt met klanten, is een supporterstenue waarschijnlijk niet toegestaan. Op een doorsnee kantoor daarentegen zou een t-shirt van jouw favoriete Duivel geen probleem mogen zijn.

