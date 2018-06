WK voetbal in Rusland dan toch niet zo homovriendelijk? Kussende mannen zullen gemeld worden aan de politie bvb

08 juni 2018

14u13

Bron: Newsweek, Buzzfeed, Japan Today 0 WK voetbal Het WK voetbal vindt dit jaar plaats in het homofobe Rusland. Ondanks dat het land beweert dat de lhbt+'ers ( lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en andere groepen) zich geen zorgen moeten maken om af te reizen naar Rusland om het WK bij te wonen, komen er toch berichten binnen die wijzen op het omgekeerde.

De start van het WK wordt volgende week afgetrapt in 11 Russische steden. Het Kremlin heeft gezegd dat de Russische wetgeving omtrent holebi's en transgenders er niet voor zal zorgen dat het toernooi verstoord wordt, maar in de Russische stad Rostov klinkt het al anders. Daar worden leden van de Kozakken, een traditionele en religieuze gemeenschap, vrijwillig ingezet om de autoriteiten te helpen bij het beveiligen van de stadions. Zij hebben al gezegd dat ze extra zullen uitkijken naar handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht.

"Als twee mannen elkaar kussen tijdens het WK, zullen we de politie inlichten zodat hun aandacht daarop wordt gevestigd. Wat er vervolgens gebeurt, laten we over aan de politie", aldus Oleg Barannikov, de hoofdcoördinator van die vrijwilligers. "Waarden betekenen voor ons het (christelijk) orthodoxe geloof waarbij het gezin de eerste plaats krijgt", zo klinkt het.

Bedreigingen

Lhbt+'ers die al andere internationale toernooien bezocht hebben, zijn niet van plan om naar het WK in Rusland te gaan. Rusland staat bekend om haar antihomowetgeving. In sommige regio's wordt het folteren van homo's zelfs nog toegelaten.

Di Cunningham staat aan het hoofd van een lhbt-vereniging in het Verenigd Koninkrijk. Zij ontving anonieme e-mails die de organisatie waarschuwen om weg te blijven van het WK. Een bepaalde e-mail bevatte ook een foto van een man die een vouwmes vasthoudt met de waarschuwing dat de afzender hen zo in Rusland zal opwachten.

Wetgeving

In Rusland is homoseksualiteit niet illegaal, maar recente wetgevingen verbieden wel lhbt+-symbolen in het openbaar. De wetgeving die nu van kracht is, ook wel de 'gay propaganda-wet' genoemd, legt enkele beperkingen op. Zo mag een lhbt+-relatie niet worden afgebeeld als iets dat gelijk is aan een heteroseksuele relatie. Maar tot dusver kan een persoon die iemand van hetzelfde geslacht kust niet vervolgd worden.

Protestacties

De Russische lhbt+-activisten zeggen dat er geen plannen zijn om te protesteren tijdens het WK. Ze willen geen gebruik maken van het toernooi om de antihomowetgeving van het land aan te kaarten.

"Protestacties zijn niet zo effectief in Rusland, zeker niet in de aanloop van zo'n groot evenement. Er zou snel en hard een einde aan gemaakt worden", aldus Polina Andrianova van de Sint-Petersburg Coming Out-organisatie.

Regenboogvlaggen

De Russische voetbalbond zegt dat supporters niet verboden worden om met regenboogvlaggen rond te lopen. "Personen die hun eigen gevoelens uiten, zullen niet beboet worden", aldus Alexei Smertin, een ex-voetballer die door de Russische voetbalbond uitgeroepen is als antiracisme en -discriminatie inspecteur voor het WK 2018. "De lhbt+'ers moeten zich veilig en op hun gemak voelen tijdens het toernooi", voegt hij daar nog aan toe.

"Alle toeschouwers - ongeacht hun afkomst, sekse, religie of seksuele voorkeur - mogen een warm welkom, een enorme gastvrijheid en een onvergetelijke ervaring verwachten."