WK van 2022 wordt lekker ‘cool’: buiten het stadion is het 45 graden, op het veld en op de tribunes slechts 18 Maarten Wijffels

10 januari 2019

14u10

Bron: AD 0 WK voetbal Een WK in Qatar. In de wintermaanden. Lang was dat een ver-van-mijn-bedshow. Maar het wordt steeds concreter. Zeker tijdens een rondleiding door het eerste stadion dat volledig af is.

Ze zien eruit als de ronde gaten in een glasbak. In werkelijkheid zijn het kleine luchtkokers en het Khalifa Stadium in Doha schrijft er momenteel geschiedenis mee. De gids die ons rondleidt, zegt het zo: “Dit is het eerste stadion dat volledig gekoeld kan worden zonder dat een gesloten dak nodig is. Als het buiten 45 graden is, kunnen 3.000 airco’s zorgen dat het binnen 18 graden is. En zo koel is het dan op de middenstip tot helemaal boven in de tweede ring.’’

