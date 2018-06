WK-tegenstander Engeland heeft geen kind aan Nigeria, al veranderde dat wel in de tweede helft Mike De Beck

02 juni 2018

20u11 0 WK voetbal Engeland, de WK-tegenstander van de Rode Duivels, werd vanavond aanvankelijk niet op de proef gesteld door Nigeria. In de eerste helft waren de Engelsen dominant en kwamen ze na treffers van Cahill en Kane 2-0 voor. Na de rust tapte Nigeria, straks ook aanwezig in Rusland, uit een ander vaatje. Verder dan 2-1 kwamen de 'Super Eagles' niet.

Harry Kane, Raheem Sterling, Dele Alli. Toegegeven, de jeugdige offensieve voorlinie oogt mooi op het wedstrijdblad van 'The Three Lions'. En dan zaten Marcus Rashford en Jamie Vardy nog op de bank. Zij zagen hoe Engeland meteen het heft in eigen handen nam. Trippier zag zijn vrije trap eerst nog geweerd door doelman Francis Uzoho, maar mocht zich meteen daarna opmaken voor een hoekschop. Eén die Gary Cahill fraai in de bovenhoek kopte. Uzoho had er geen verhaal tegen.

Gary Cahill scores for England with a powerful header!



1-0 to Englandpic.twitter.com/58N4UYSBk0 Roro O'Monstro.™(@ Roromeo_MUFC10) link

19-jarige doelman

19 jaar is het sluitstuk van Nigeria trouwens en Uzoho kwam dit seizoen vooral in de Spaanse derde klasse aan de bak. Bij Real Club Deportivo Fabril, zeg maar de B-ploeg van Deportivo La Coruña. De man zag heel wat gevaar voor zijn neus passeren. Tot drie keer toe dook Raheem Sterling in de zestien van de Nigerianen op. Niet veel later trapte de ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany het leer met links maar net over.

Sluipschutter Kane

Nigeria kreeg dan weer maar weinig voor elkaar. In de 36ste minuut moest doelman Pickford een eerste keer in actie komen op een schot en ook op de poging van Victor Moses werd hij niet in verlegenheid gebracht. Enter Harry Kane. Slechts één kans heeft de 24-jarige topspits nodig om de netten te doen trillen. Met de hulp van Uzoho zorgde Kane voor de 2-0. Zeg maar een jeugdzonde van de Nigeriaanse doelman.

Victor Moses did THIS to The Great Harry Kane 😂 pic.twitter.com/MLawFXZK5f The Blues(@ TheBlues___) link

Bondscoach Gernot Rohr moet zijn troepen in de kleedkamer flink de levieten hebben gelezen. In de tweede helft geloofde Nigeria er namelijk wel in. Twee minuten ver waren we na de rustpauze wanneer Ighalo het leer tegen de paal trapte. Iwobi was echter goed gevolgd om doelman Pickford dan toch te verschalken.

Een opflakkering die de 'Super Eagles' zeker konden gebruiken. Er kwamen nog wel enkele kansen voor de Nigerianen, maar niet veel later zakte het tempo in de oefenpot. De vele vervangingen deden er ook geen goed aan. Welbeck en Rashford mochten nog wel even opdraven. Vooral die laatste kreeg nog een tweetal kansen, maar doelpunten vielen er niet meer. Te onthouden voor de WK-wedstrijd tussen Engeland en de Rode Duivels op donderdag 28 juni: 'The Three Lions' hebben het soms moeilijk om 90 minuten lang de focus te houden.