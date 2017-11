WK-proefloting op HLN.be met Marc Degryse Redactie

18u45 1

Nog twee keer slapen en Moskou wordt het epicentrum van het wereldvoetbal. In het Kremlin wordt er vrijdag om 16 uur geloot voor de eindronde van het WK 2018. Bij HLN.be kunnen we niet wachten tot het zover is en plannen we donderdag al een proefloting met niemand minder dan onze analist Marc Degryse. Wat die inhoudt, verneemt u in de bijgaande video.

Photonews