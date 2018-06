WK LIVE: Zambiaan moet België-Panama in goede banen leiden - Lukaku gaat 'offline' om te kunnen knallen Redactie

18 juni 2018

07u18 0

Het WK voetbal is volop aan de gang en vandaag beginnen ook onze Rode Duivels aan hun missie! Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK lees je in onze dagelijkse rubriek WK LIVE!