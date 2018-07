WK LIVE. Neymar strooit met lof naar Ochoa - Ref van België-Japan trok dit WK al één keer rood - Cavani daalt met moeite de trap af De voetbalredactie

02 juli 2018

16u35 5

Neymar strooit met lof naar Standard-doelman Ochoa

Neymar opende vandaag in de 51e minuut de score tegen Mexico. Standard-doelman Guillermo Ochoa voorkwam dat dat al eerder gebeurde. "Hij is een geweldige doelman, we kennen allemaal zijn kwaliteiten", vertelde Neymar na de met 2-0 gewonnen achtste finale. "Ik wil hem feliciteren voor een geweldige wedstrijd."

"Hij maakte het lastig om te scoren, maar ik ben een Braziliaan en geef nooit op. Het was een doelpunt op basis van wilskracht, doorzicht en spelbeleving."

"Ik ben hier om te winnen, wil altijd maar progressie blijven maken. Ik wist dat ik na mijn blessure wat tijd zou nodig hebben om mijn snelheid terug te vinden. Ik moest ritme opdoen en voel me nu al veel beter. Van de kritiek trek ik me niets aan, ik ben een voetballer en zal op het veld antwoorden."

"Ik had mijn spelers gevraagd om op het niveau van de vorige wedstrijd te acteren en zo mogelijk nog te verbeteren en dat deden ze ook", toonde de Braziliaanse bondscoach Tite zich tevreden. "Niet alleen de basiself, maar ook de invallers deden exact wat ik ze gevraagd had. Ons team is perfect uitgebalanceerd, ik denk dat dat onze grootste sterkte is."

De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio had Neymar "een schande voor het voetbal" genoemd omdat de Braziliaanse ster een blessure geveinsd zou hebben na contact met de Mexicaanse middenvelder Miguel Layun. "Ach, ik kan begrijpen dat hij zoiets zegt als de ontgoocheling nog het grootst is. Dan denk je niet na", reageerde Tite daarop. "Je hoeft alleen maar de videobeelden te bekijken. Dan zie je hoe Layun vol met de studs op de enkel van Neymar gaat staan."

