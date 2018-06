WK legt geen windeieren: nu al 6,5 miljoen euro winst voor Belgische voetbalbond VDVJ/NP

15 juni 2018

06u39 0 WK voetbal De sportieve balans van het WK is nog onzeker, maar financieel doet de bond nu al gouden zaken. De KBVB houdt ruim 6,5 miljoen euro over aan de groepsfase. Vier jaar geleden was dat nog geen 300.000 euro.

Tijden veranderen - gelukkig maar voor de KBVB. Na het vorige WK in Brazilië bleef de voetbalbond nog met een financiële kater achter. Door wanbeleid leed ze toen zelfs een verlies van 200.000 euro, ondanks een kwartfinale. Deze keer kan de KBVB zich al vóór de eerste groepsmatch rijk rekenen, zo blijkt uit documenten die 'Le Soir' kon inkijken. Deels te danken aan de FIFA, die de totale prijzenpot verhoogde tot 340 miljoen euro. 8.960.000 euro daarvan komt België toe, verdeeld over 6,7 miljoen euro vaste startpremie en 2,2 miljoen euro onkosten die gedekt worden.

Lucratiefste WK ooit

Toch mag de KBVB ook zichzelf op de borst kloppen. De groene cijfers zijn mede het gevolg van de drastische besparing op de premies. Voorheen kregen de Rode Duivels een gulzige 60% van de bruto-inkomsten van een groot toernooi. In de nieuwe overeenkomst wordt evenwel gewerkt met prestatiegerichte premies. Die variëren van 42.000 euro voor de poules tot 445.000 euro bij eindwinst. Samen met de premies uit de kwalificatiecampagne zijn die - op dit ogenblik - goed voor een totaalkost van 3.795.000 euro.

Ondanks de quasi gelijkgebleven marketingopbrengsten (2,6 miljoen geraamd) en verlaagde delegatiekosten die de FIFA draagt (180.000 euro), schieten de winstcijfers voor onze voetbalbond dus de hoogte in. Bovendien zakten de verblijfskosten - nu 370 euro per nacht, inclusief maaltijden - met 60.000 euro. Vier jaar geleden was er nog de farce met het hotel voor de spelersvrouwen dat de KBVB vergat te annuleren. Een nutteloze kost van 300.000 euro. Ook de transportkosten bleven beperkt tot 190.000 euro - vooral door het partnership met Brussels Airlines .

De totaalbalans: 5.205.000 euro kosten, tegenover een jackpot van 11.740.000 euro aan opbrengsten. Een rekensommetje leert dat de KBVB dan 6.535.000 euro winst overhoudt na de poules. Tsjing tsjing. Indien het avontuur van de Rode Duivels dan al eindigt, is dat meteen de eindafrekening. Een verlengd verblijf zal de winst nog doen schommelen - een achtste finale levert elke speler 80.000 euro op, een kwartfinale ruim 180.000 euro. Maar nu al is duidelijk: het WK in Rusland wordt met grote voorsprong het lucratiefste toernooi ooit voor de Belgische voetbalbond. Nu zorgen dat het ook sportief een voltreffer wordt.

