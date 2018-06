WK KORT: statistiekenbureau ziet Brazilië als grote favoriet en dicht Duivels kleine kans op eindzege toe - Krijgt videoref een 'buitenspelmuur'? Redactie

07 juni 2018

07u29 0 WK voetbal Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Op 14 juni trappen Rusland en Saoedi-Arabië de wereldbeker op gang en steeds meer landen zakken af richting Rusland. Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK voetbal lees je in onze dagelijkse rubriek WK KORT.

"Brazilië duidelijk favoriet bij WK"

De kans dat de Braziliaanse voetballers na zestien jaar weer een wereldtitel binnenhalen, is volgens Gracenote behoorlijk groot. Het statistiekenbureau berekende dat de kans 21 procent is dat het team van bondscoach Tite het toernooi in Rusland wint.

Bij het vorige wereldkampioenschap eindigde Brazilië als vierde. In de halve eindstrijd was Duitsland met liefst 7-1 te sterk. Sinds Tite de leiding heeft overgenomen, gaat het goed met Brazilië. Na het WK van 2014 verloor de 'Seleção' nog maar vier wedstrijden. Na juni 2016 incasseerde de vijfvoudig wereldkampioen zelfs maar één nederlaag. Die indrukwekkende reeks zorgt ervoor dat Brazilië andere toplanden voorblijft in de kansberekeningen voor de wereldtitel.

Spanje staat op de tweede plaats en heeft volgens Gracenote 10 procent kans op winst van het WK. Duitsland en Argentinië volgen met allebei 8 procent. Frankrijk volgt op plaats vijf met 6 procent kans.

Vanaf 1970 stonden slechts zeven verschillende landen in de finale van het WK. Naast de volgens Gracenote vijf favorieten van nu (Brazilië, Spanje, Duitsland, Argentinië en Frankrijk) zijn dat Italië en Nederland. Laatstgenoemde landen ontbreken dit keer allebei bij de mondiale eindronde. Engeland was in 1966 het laatste land buiten deze zeven om die in de finale stond.

De kans dat een van de andere landen dit keer het WK wint, is 47 procent. Colombia en Peru, met allebei 5 procent, scoren het hoogst. Zij worden gevolgd door Portugal, Engeland en België met allemaal 4 procent kans op de eindzege. Uruguay en Mexico staan op 3 procent.

Krijgt videoref een 'buitenspelmuur'?

De videoref maakt volgende week zijn debuut op het WK. Om de kans op fouten te minimaliseren, zullen de scheidsrechters achter het scherm kunnen gebruikmaken van een zogenaamde 'virtuele buitenspellijn in 3D'. Dat wil zeggen dat de videoref een buitenspelmuur kan projecteren ter hoogte van de laatste verdediger. Op die manier zal het visueel meteen duidelijk moeten zijn wanneer een aanvaller zich in een buitenspelsituatie bevindt. Kwestie van een scenario te vermijden zoals in Club Brugge-Anderlecht, waarbij Teodorczyk vanuit een buitenspelpositie toch kon scoren.

Het is nog niet zeker of het systeem volgend seizoen ook in de Belgische competitie zal worden toegepast. Veel hangt af van het succes van de 3D-lijn in Rusland. (NVK)

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Brazilië

sportevenement

Rusland

Duitsland