WK KORT: Rode Duivels al meer dan 15 jaar op zoek naar zege tegen Latijns-Amerikaans land - Wijziging in FIFA-ranglijst

WK KORT: Rode Duivels al meer dan 15 jaar op zoek naar zege tegen Latijns-Amerikaans land

11 juni 2018

07u05 0 WK voetbal Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Op 14 juni trappen Rusland en Saoedi-Arabië de wereldbeker op gang en steeds meer landen zakken af richting Rusland. Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK voetbal lees je in onze dagelijkse rubriek WK KORT.

Costa Rica laatste Latijns-Amerikaans land waartegen België kon winnen

We moeten al teruggaan naar de voorbereiding op het WK 2002 om een overwinning van de Rode Duivels tegen een ploeg uit Latijns-Amerika te vinden. Toen leverde de goal van Bart Goor de winst op tegen... Costa Rica. De voorbije 16 jaar slaagde België daar niet meer in. Op het WK 2002 en 2014 waren Brazilië en Argentinië te sterk. En ook in oefenwedstrijden of op de Kirin Cup lukte het de Rode Duivels niet om te winnen. Costa Rica wordt dus geen overbodige test voor de openingsmatch tegen Panama. (DPB)

17/06/2002 Brazilië - België 2-0 WK

29/05/2009 België - Chili 1-1 Kirin Cup

14/11/2013 België - Colombia 0-2 oefenwedstrijd

5/07/2014 Argentinië - België 1-0 WK

14/11/2017 België - Mexico 3-3 oefenwedstrijd

Slechts 28.000 tickets verkocht voor uitwuifwedstrijd

Wie alsnog de uitwuifwedstrijd van de Rode Duivels wil bijwonen, moet zich haasten. Nog tot vanmiddag 14 uur zijn er tickets te koop via de website van de Belgische voetbalbond. Hoe dan ook: het Koning Boudewijnstadion zal dus opnieuw niet uitverkocht zijn. Afgelopen woensdag, tegen Egypte, zakten er slechts 26.000 fans naar Brussel af. De teller voor Costa Rica staat voorlopig op 28.000. Of anders gezegd: er zijn nog 16.500 kaartjes beschikbaar om Eden en maats een laatste keer aan het werk te zien voor ze woensdag naar Moskou vliegen. (NP)

Vermaelen terug, maar nog niet tegen Costa Rica

Wat voelde het fijn terug te zijn. Thomas Vermaelen (32) trainde gisteren voor het eerst weer met de groep, nadat hij half mei bij FC Barcelona was uitgevallen met een klein scheurtje in de hamstring. Perfect op schema dus om de openingswedstrijd tegen Panama van volgende week maandag te halen. Iets waar Vermaelen overigens nooit aan twijfelde. Dokters hadden hem een afwezigheid voorspeld van vier à vijf weken en de voorbije maand volgde de verdediger nauwlettend zijn individueel programma - zo ging hij zaterdag onder meer nog fietsen in en rond Tubeke.

De kans dat Vermaelen vanavond tegen Costa Rica, na één training met de groep, overigens al op de bank zit, is klein. Ook al had hij vóór het WK graag nog wat minuten gemaakt in een oefeninterland.

Nog dit: naast Kompany (lies) ontbrak ook Fellaini op de laatste training in Tubeke. Niets ernstigs. De middenvelder beperkte zich binnen tot wat oefeningen.

Laudrup over Deense kansen

Laudrup schat ook de kansen van Denemarken in. "We hebben geluk dat we in een gunstige groep zitten. Peru en Australië moeten we aankunnen, Frankrijk wordt moeilijk. We hebben één groot probleem. Zonder Christian Eriksen zijn we een 'gewoon' ploegje. Hij is het hart van onze ploeg, we zijn te afhankelijk van hem. Het is de eerste keer dat één speler zo belangrijk is in onze ploeg. Er ligt te veel druk op Eriksen. Niemand kan hem vervangen als hij niet meespeelt, dan zie je de energie uit de ploeg gaan. Bovendien: wie gaat de goals maken? (lacht) Mogen we Lukaku anders even lenen? En toch... We zullen moeilijk te kloppen zijn en een goed toernooi spelen. Maar de tweede ronde wordt - denk ik - ons eindstation." (FDZ)

FIFA wijzigt puntentelling ranglijst

De wereldranglijst van landenteams komt voortaan tot stand met een nieuwe rekenformule. "Het huidige systeem is gedateerd en niet eerlijk", meldt de FIFA. In sommige gevallen was het voor landen gunstiger om geen oefeninterlands te spelen of zelfs een wedstrijd te verliezen. Met de nieuwe rekenmethode is dat niet meer aan de orde. De FIFA deelde ook mee dat de kandidaatstelling van Marokko voor het WK van 2026 is goedgekeurd. Ook de VS, Mexico en Canada hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld. (NVK)