WK KORT: Ook Frankrijk zet voet op Russische bodem - Colombia vindt vervanger voor pechvogel - Lachende Salah op weg naar WK

10 juni 2018

21u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 WK voetbal Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Op 14 juni trappen Rusland en Saoedi-Arabië de wereldbeker op gang en steeds meer landen zakken af richting Rusland. Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK voetbal lees je in onze dagelijkse rubriek WK KORT.

Ook Frankrijk is in Rusland aangekomen

De Franse nationale voetbalploeg is vanavond geland in Rusland. 'Les Bleus' hebben tijdens het WK hun uitvalsbasis in Kostrovo, niet ver van hoofdstad Moskou.

Frankrijk opent zijn toernooi op 16 juni met een duel tegen Australië. Nadien volgen in groep C nog wedstrijden tegen Peru (21/06) en Denemarken (26/06). Vier jaar geleden maakte de latere wereldkampioen Duitsland in de kwartfinales een einde aan het toernooi van het team van bondscoach Didier Deschamps.

Topscorer Iran onzeker voor openingsduel

Iran kan in de eerste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko mogelijk niet rekenen op Mehdi Taremi. De 25-jarige topscorer van de nationale ploeg liep vrijdag in het oefenduel met Litouwen een blessure op en trainde vandaag niet met de selectie mee. Als Taremi niet op tijd fit is, betekent dat een tweede tegenvaller voor bondscoach Carlos Queiroz. Saeid Ezatolahi, een belangrijke speler op het middenveld, is geschorst omdat hij in een kwalificatiewedstrijd een rode kaart kreeg.

Iran opent zijn toernooi op 15 juni tegen Marokko. Nadien treft het team van Ramin Rezaeian, actief bij KV Oostende, nog Spanje (20/06) en Europees kampioen Portugal (25/06).

Lachende Salah op weg naar WK

Ahmed Hegazy, de Egyptische centrale verdediger van het Engelse West Bromwich Albion, is samen met zijn ploeggenoten, onder wie Mo Salah, op weg naar het WK voetbal in Rusland. En het moet gezegd: Salah heeft er duidelijk zin in, getuige de guitige lach op zijn gezicht. Ook Mahmoud Trezeguet (ex-Anderlecht, links) staat op de foto.

🙏🏾🇷🇺 Een foto die is geplaatst door null (@ahmedhegazy6) op 10 jun 2018 om 08:55 CEST

Farid Diaz vervangt geblesseerde Frank Fabra bij Colombia

De ervaren verdediger Farid Diaz is door de Colombiaanse bondscoach José Pekerman zaterdag opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde linksachter Frank Fabra. Fabra liep zaterdag een blessure op aan de linkerknie en moet forfait geven voor het WK.

De 34-jarige Diaz wordt zo de enige linksachter in de selectie van Los Cafeteros. De speler van het Paraguayaanse Olimpia is aanvallend minder sterk dan Fabra, maar kan verdedigend meer dan zijn mannetje staan. Colombia neemt het op het WK in groep H op tegen Japan (19 juni), Polen (24 juni) en Senegal (28 juni).

Farid Díaz remplaza en Colombia a Fabra quien se pierde el Mundial por lesión https://t.co/mnGryFwEpt pic.twitter.com/OmiksxBiuo EscuelaFutbolFenixCG(@ EscuelaFenixCG) link

Vicewereldkampioen Argentinië landt in Rusland

De Argentijnse voetballers onder leiding van Lionel Messi zijn vanavond geland in Moskou. In principe zou de vicewereldkampioen pas zondag naar Rusland afreizen, maar dat werd na de afgelasting van de oefenmatch tegen Israël met een dag vervroegd.

Aanleiding voor het afblazen van de wedstrijd zijn protesten vanuit Palestijnse hoek en bedreigingen door Palestijnse groepen aan het adres van de Argentijnse ploeg en sterspeler Lionel Messi. Omdat ook de oefenpot tegen Nicaragua afgeblazen werd, oefende Argentinië slechts één keer. Tegen Haïti won "La Albiceleste" met 4-0.

Argentinië start op het WK in Rusland met een lastige partij tegen IJsland (16 juni, Moskou). Nog in groep D spelen de troepen van Jorge Sampaoli tegen Kroatië (21 juni, Nizjni Novgorod) en Nigeria (26 juni, Sint-Petersburg). Messi en co. verblijven in Bronnitsy, zo'n 100 kilometer verwijderd van Moskou.

Portugese selectie aangekomen in Moskou

Het Portugese voetbalelftal onder leiding van vedette Cristiano Ronaldo is aangekomen in Moskou. Volgende week vrijdag neemt de Europese kampioen het in zijn openingswedstrijd op het WK in Rusland in groep B meteen op tegen aartsrivaal Spanje.

De winnaar van dat duel in Sotsji, waar vier jaar geleden de Winterspelen werden gehouden, neemt een stevig optie op winst in groep B. Behalve Spanje en Portugal werden ook Iran en Marokko in die poule ingedeeld.

Portugal verblijft vlak bij de luchthaven Moskou-Zjoekovski, waar Ronaldo en co. zaterdag geland zijn. Spanje arriveerde donderdag al in de uitvalsbasis nabij Krasnodar.

Enzo Perez vervangt geblesseerde Manuel Lanzini bij Argentinië

River Plate-middenvelder Enzo Perez vervangt de geblesseerde Manuel Lanzini in de Argentijnse selectie voor het WK in Rusland. Dat meldt de Argentijnse voetbalbond AFA op zijn website. Lanzini liep gisteren op training een scheur op in de voorste kruisbanden van zijn rechterknie.

De 32-jarige Perez reisde vandaag meteen van Buenos Aires naar Moskou om aan te sluiten bij de Argentijnse selectie. Perez, die eerder voor Valencia en Benfica speelde, heeft 23 caps op zijn naam staan en scoorde daarin een keer.

De 25-jarige Lanzini debuteerde in juni 2017 voor 'La Albiceleste'. Sindsdien behaalde de West Ham-middenvelder vier caps. Vorige week woensdag speelde hij nog een uur mee in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd van Argentinië tegen Haïti.

Argentinië begint zijn WK op 16 juni tegen IJsland. In groep D treft het daarna op 21 juni Kroatië en op 26 juni Nigeria.

Nabil Dirar blijft sukkelen met knieblessure, WK-deelname is in gevaar

De Belgische Marokkaan Nabil Dirar (Fenerbahçe) moet mogelijk een kruis maken over het WK voetbal in Rusland. Dirar, die in België opgroeide en in de Jupiler Pro League de kleuren van Westerlo en Club Brugge verdedigde, sukkelt al enkele weken met een knieblessure en mist zaterdag de laatste oefenwedstrijd van Marokko tegen Estland.

Bondscoach Hervé Renard anticipeert intussen al op de afwezigheid van Dirar, die sinds zijn vertrek uit België werd omgeturnd tot rechtsachter. Hij riep verdediger Oualid El Hajjam (Amiens) al op om zich gereed te houden. Dirar miste eerder ook al de oefenduels met Slovakije (2-1 winst) en Oekraïne (0-0).

De 32-jarige Marokkaan verliet in januari 2012 Club Brugge voor Monaco, op dat moment actief in de Ligue 2. Dirar behield na de promotie zijn plaats in het sterrenensemble van de Monegasken en veroverde in 2017 de Franse landstitel en een plek in de halve finales van de Champions League. Vorige zomer maakte hij de overstap naar het Fenerbahçe. Daar speelde hij dit seizoen 37 officiële duels, Fenerbahçe beëindigde de Turkse Süper Lig als tweede.

Marokko neemt het op het WK in groep B op tegen Iran (15 juni), Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni). Het is voor de Marokkanen de eerste WK-deelname sinds 1998, hun vijfde in totaal.

120.000 extra tickets vliegen in enkele uren de deur uit

De 120.000 bijkomende toegangskaarten die de FIFA beschikbaar had gesteld voor het WK, hebben in nauwelijks enkele uren een afnemer gevonden. Dat laat de wereldvoetbalbond weten.

In totaal zijn al zo'n 2,5 miljoen kaartjes verkocht voor het vierjaarlijkse voetbalfeest. Dat begint volgende week donderdag (14 juni) in Rusland met een duel tussen het gastland en Saoedi-Arabië.

