WK KORT. Honderdtal mensen woont huldiging van Nacer Chadli in Luik bij: "Onvergetelijke herinneringen" Redactie

19 juli 2018

20u19

Bron: Belga 0 WK voetbal Rode Duivel Nacer Chadli is vandaag tijdens een ceremonie in het stadhuis van zijn geboortestad Luik tot ereburger gekroond. Een honderdtal mensen woonde de huldiging bij.

Burgemeester Willy Demeyer en zijn schepenen feliciteerden de Luikenaar voor zijn prestaties op het WK voetbal in Rusland, waar hij de beslissende goal maakte in de achtste finales tegen Japan.

"We zijn heel blij om hier vandaag iemand te mogen ontvangen die verschillende families vertegenwoordigt: die van de Luikenaars, die van het voetbal, die van de nationale ploeg en uiteraard zijn eigen familie", zei Demeyer. "U heeft ons land in vervoering gebracht en u heeft samen met de rest van de nationale ploeg de Luikse en Belgische kleuren wijd en zijd uitgedragen. U staat voor de waarden waaraan we in Luik veel belang hechten: moed, respect, hard werken, volharding en verdienstelijkheid", ging de burgemeester verder.

De 28-jarige voetballer ontving vervolgens de bekroning, waarna hij het woord nam. "We hebben de hartstocht gezien waarmee het hele land het WK beleefd heeft. Voor ons was het een fantastische ervaring. We hebben tijdens die maand enorm veel geleerd. Het was werkelijk uitzonderlijk, dat zijn onvergetelijke herinneringen."

Fotograaf die onder berg juichende spelers lag mag op reis in Kroatië

Yuri Cortez, de persfotograaf die tijdens de halve finales van het WK voetbal in Rusland bedolven werd onder juichende Kroatische spelers, mag binnenkort een week op vakantie in het land van de verliezende finalist. "Neem gewoon uw goede humeur en fototoestel mee", liet de Kroatische toeristische dienst weten.

Cortez, verbonden aan de Mexicaanse afdeling van het Franse persbureau AFP, kreeg telefoon van Kristjan Stanicic, directeur van de Kroatische toeristische dienst. "We hebben enkele minuten gepraat," legt de 53-jarige man uit El Salvador uit. "Hij heeft me uitgenodigd om het land te ontdekken, met zijn schoonheid en gastronomie. Ik moet gewoon laten weten wanneer ik wil afkomen en waarheen ik wens te gaan."

Toen de Kroaten in de halve finales van het WK tegen Engeland de winnende treffer scoorden, toepten ze samen rond Cortez. De vreugde bij Mario Mandzukic en co was zo groot dat ze in hun enthousiasme ten val kwamen en de fotograaf meesleurden. Die bleef ondertussen zijn werk doen, wat enkele straffe foto's van uitzinnige spelers opleverde.

Fan Fests in Rusland ontvingen recordaantal supporters

Tijdens het WK voetbal in Rusland zijn verspreid over de elf gaststeden 7,7 miljoen supporters afgezakt naar de Fan Fests, waar de WK-wedstrijden in afgeschermde zones op groot scherm werden uitgezonden. Dat maakte de Wereldvoetbalbond FIFA donderdag bekend.

Op de Fan Fests konden de bezoekers behalve voor de WK-wedstrijden ook terecht voor een muzikaal en cultureel programma. In totaal zorgden de 646 verschillende groepen voor 323 uren aan entertainment. Een recordaantal van 7,7 miljoen supporters zakten voor het vertier af naar de Fan Fests. Dat zijn er 2,5 miljoen meer dan vier jaar geleden in Brazilië en dus een absoluut record.

De Fan Fests hadden het meeste succes tijdens de groepswedstrijd van het gastland Rusland tegen Uruguay. Zo'n 499.000 bezoekers keken die wedstrijd op de elf sites. De zone in de hoofdstad Moskou ontving 1.887.200 supporters gedurende het hele toernooi en was daarmee de best bezochte Fan Fest. Dat is meer dan het dubbele van het aantal in Rio de Janeiro (937.330).