WK KORT: Duitsland heeft verrassend veel moeite met Saoedi-Arabië, Teodorczyk valt in bij Polen

08 juni 2018

Polen speelt gelijk tegen Chili, Teodorczyk valt in

WK-ganger Polen heeft in Poznan vriendschappelijk 2-2 gelijk gespeeld tegen Chili. Het Zuid-Amerikaanse nummer negen op de wereldranglijst slaagde er eerder niet in zich voor het WK voetbal in Rusland te plaatsen.

Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) mocht in de 74e minuut Robert Lewandowski vervangen, toen de eindstand al vastlag. Lewandowski had na 30 minuten het openingsdoelpunt gemaakt. Piotr Zielinski kwam vier minuten later met de 2-0, maar Chili keerde nog terug. Diego Alfonso Valdes (38.) maakte de aansluitingstreffer, Miiko Albornoz (56.) werkte de 2-2 binnen.

Polen treft op het WK in groep H Senegal (19 juni), Colombia (24 juni) en Japan (28 juni). Polen is een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels in de tweede ronde, want als de Belgen doorstoten, treffen ze per definitie een land uit groep H.

Duitsland heeft weinig overschot in oefenwedstrijd tegen Saoedi-Arabië

Wereldkampioen Duitsland heeft in Leverkusen een oefenduel tegen Saoedi-Arabië met 2-1 gewonnen. Het nummer één van de wereld, dat vorige week al verloor tegen Oostenrijk, had niet veel overschot tegen het nummer 67.

Op aangeven van Marco Reus kon Timo Werner al na acht minuten van dichtbij aanleggen, en zijn schot was onhoudbaar. Twee minuten voor de rust stak Omar Hawsawi ongelukkig zijn been tussen een Duitse pas, en de bal belandde in eigen doel. 2-0. Zijn bijna-naamgenoot Osama Hawsawi (Al-Hilal, ex-Anderlecht) speelde de hele wedstrijd en was aanvoerder.

Bij de Duitsers startte Manuel Neuer voor de tweede keer na zijn blessure opnieuw in doel, bij de rust werd hij vervangen door Marc-André ter Stegen. Na een fout van Mats Hummels ging de bal in het slot nog op de stip. Taisir Al Jassim (84.) kon scoren in de rebound, en in de daaropvolgende minuten drongen de Saoedi's zels nog aan voor de gelijkmaker.

Titelverdediger Duitsland ontmoet op het WK in groep F Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni). Saoedi-Arabië speelt in groep A tegen Rusland (14 juni), Uruguay (20 juni) en Egypte (25 juni).

Zwitserland wint van Japan in oefenduel

Zwitserland heeft in Lugano vriendschappelijk met 2-0 van Japan gewonnen. De twee landen treden straks aan op het WK voetbal in Rusland.

Ricardo Rodriguez (AC Milan) opende kort voor de rust (42.) de score, Haris Seferovic (Benfica) verdubbelde die in het slot (82.). Bij Japan stond Eiji Kawashima (Metz, ex-Lierse en -Standard) in doel.

De Zwitsers treden op het WK aan in groep E. Ze openen op 17 juni tegen Brazilië, en treffen nadien Servië op 22 juni en Costa Rica op 27 juni. Japan komt in Rusland uit in groep H. Het ontmoet Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni).

Kroatië zet scheve situatie recht tegen Senegal

Kroatië heeft in eigen huis in Osijek vriendschappelijk met 2-1 van Senegal gewonnen. Beide landen zijn WK-gangers. Lovre Kalinic, doelman van KAA Gent, viel middenin de tweede helft in.

Ismaila Sarr opende kort na de rust (48.) de score voor de Senegalezen, maar Kroatië kon de achterstand nog ombuigen. Ivan Perisic (Inter, ex-Club Brugge, 63.) maakte gelijk, Andrej Kramaric (78.) zette de 2-1-eindstand op het bord. Bij Kroatië startten de grote sterren, Modric, Mandzukic en Rakitic, in de basis en viel Gent-doelman Lovre Kalinic in na 67 minuten. Bij Senegal begon Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk) in de basis. Cheikhou Kouyaté (West Ham, ex-Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen) bleven op de bank, Kara Mbodji (Anderlecht) ontbrak.

Kroatië treft op het WK in groep D Nigeria (16 juni), Argentinië (21 juni) en Ijsland (26 juni). Senegal neemt het in groep H op tegen Polen (19 juni), Japan (24 juni) en Colombia (28 juni).

Iraanse voetballers kunnen door Amerikaanse sancties geen Nike-schoenen dragen

De economische sancties van Amerikaans president Donald Trump tegen Iran hebben ook gevolgen voor het WK voetbal. De Iraniërs mogen namelijk niet met Nike-schoenen voetballen.

"De sancties betekenen dat wij, als Amerikaans bedrijf, geen Iraanse spelers van schoenen kunnen voorzien", liet Nike vandaag weten. Iraans bondscoach Carlos Queiroz reageerde al boos in de lokale media. Hij noemt de beslissing "een belediging aan Iran", en spreekt van het indienen van een klacht bij de FIFA. "Het kan niet dat dit vlak voor het WK komt. Iedereen weet hoe belangrijk het voor een voetballer is om op zijn eigen schoenen te spelen."

De officiële leverancier van Iran is het Duitse Adidas, maar sommige individuele spelers voetballen in principe op Nike's. In hoeverre spelers zonder een officiële levering nog van Nike-schoenen gebruik kunnen maken, is nog onduidelijk.

Iran klopt Litouwen in laatste oefenwedstrijd

Iran heeft in Moskou met 1-0 van Litouwen gewonnen in zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal in Rusland. Litouwen gaat niet naar het WK. Invaller Karim Ansarifard (Olympiakos Piraeus) maakte twee minuten voor tijd het enige doelpunt.

Litouwen is niet bepaald een voetbalgrootheid. Het bekleedt nummer 126 op de wereldranglijst, Iran is 37ste. Toch hadden de Iraniërs dus moeite om de wedstrijd, die zich op hun vraag achter gesloten deuren afspeelde, te winnen. Oostende-verdediger Ramin Rezaeian speelde de hele wedstrijd, Reza Ghoochannejhad (Heerenveen, ex-Standard en -Sint-Truiden) werd door bondscoach Carlos Queiroz op de bank gehouden.

De Iraniërs moesten hard zoeken naar oefenpartners, want Griekenland en Kosovo bedankten telkens op het laatste moment. Op het WK wacht Iran een zware poule. Op 15 juni treft het Marokko, op 20 juni Spanje en op 25 juni Europees kampioen Portugal.

Ibrahimovic over zijn niet-selectie: "Het is de schuld van de Zweedse media"

Zweden kon zich, ten kosten van Italië, tegen alle verwachtingen in plaatsten voor het WK in Rusland. Zonder sterspeler Ibrahimovic die er in Rusland ook niet bij zal zijn. "De schuld van de Zweedse media", beweert hij. "Het WK is het grootste feest in het voetbal. De beste spelers zullen daar te zien zijn en Zlatan is er niet bij. Dat had wel gemoeten", klinkt het.

De 36-jarige spits van LA Galaxy is niet te spreken over het feit dat hij zogezegd niet in een collectief zou kunnen spelen. "“Ik heb toch gewonnen wat ik gewonnen heb. Ik heb voor Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United en Galaxy gespeeld. Dus als je zogezegd niet weet hoe je in een collectief moet spelen, maar je hebt wel voor de grootste clubs ter wereld gespeeld én gewonnen? Ik weet hoe ik moet winnen, vertrouw me. En ik ben er goed in ook", besluit hij.

Ploegmaat Messi moet kruis maken over WK

Drama voor Manuel Lanzini. De creatieve middenvelder op het Argentijnse middenveld moet een kruis maken over het WK met een zware knieblessure. Lanzini scheurde op training de voorste kruisbanden van zijn knie en is daardoor maanden uit. De voetballer van West Ham had zich de voorbije weken opgewerkt in de nationale selecite van Jorge Sampaoli en was één van de vaste basispionnen naast Lionel Messi in de Argentijnse nationale ploeg.

België heeft zesde duurste WK-kern, Frankrijk voert ranking aan

Frankrijk beschikt op het WK in Rusland over de duurste spelerskern. De 23 internationals van Les Bleus zijn samen 1,08 miljard euro waard, zo becijferde de gespecialiseerde website Transfermarkt. België staat zesde.

Naast Frankrijk overschrijdt ook Spanje (1,03 miljard euro) de symbolische grens van een miljard. Brazilië vervolledigt de top drie met 981 miljoen euro. Dan volgen wereldkampioen Duitsland (883 miljoen) en Engeland (874 miljoen), de laatste tegenstander van België in de groepsfase.

De waarde van de Belgische kern wordt door Transfermarkt geschat op 754 miljoen. Ook nog in de top tien staan Argentinië (710,5 miljoen), Portugal (464,5 miljoen), Uruguay (372,5 miljoen) en Kroatië (360 miljoen).

Panama, op 18 juni de eerste tegenstander van de Rode Duivels, sluit de rij als 32e met een gezamenlijke marktwaarde van 8,43 miljoen euro. Tunesië, ook een opponent van België, staat 26e met 58,13 miljoen.

Transfermarkt geeft ook een individueel overzicht van de spelers. Neymar (voor wie PSG 222 miljoen euro betaalde) en Lionel Messi voeren dat klassement aan met een geschatte marktwaarde van 180 miljoen euro. Kevin De Bruyne deelt de derde plaats met Harry Kane en Mo Salah. Op hun hoofd plakt volgens Transfermarkt een waarde van 150 miljoen euro.

Kylian Mbappé staat met 120 miljoen zesde, Paulo Dybala en Eden Hazard delen met een waarde van 110 miljoen de zevende plaats. Cristiano Ronaldo wordt, gezien zijn gevorderde leeftijd (33), geschat op 'slechts' 100 miljoen en deelt de negende plek met Dele Alli, Philippe Coutinho en Antoine Griezmann. Romelu Lukaku (dertiende met 90 miljoen) is de derde Belg in de top twintig.

Hummels begrijpt beslissing van Löw om Leroy Sané thuis te laten

De niet-selectie van Leroy Sané zorgde voor ophef bij heel wat voetballiefhebbers en Duitsers. De 22-jarige flankspeler van Manchester City speelde een sterk seizoen en werd zelfs verkozen tot PFA Young Player of the Year in de Premier League. Toch toont vaste waarde bij De Mannschaft, Hummels begrip voor de keuze van Joachim Löw om Sané thuis te laten. "Hij heeft niet dezelfde status als Thomas Müller of Mesut Özil. Soms kost het tijd om dezelfde status te verwerven bij het nationale club als bij je club", vertelt de 29-jarige verdediger aan de Duitse media.

Hummels spreekt van een verandering van de mentaliteit van jonge spelers. "Ik was altijd de jongste in mijn team en ik moest de doelen slepen, dat is gewoon normaal. Tegenwoordig zie je een achttienjarige die niet begrijpt waarom ze dit moeten doen. Ik sprak in de eerste weken geen enkel woord in de kleedkamer van Bayern. Ik sprak alleen met Stephan Fürstner en Michael Rensing omdat ik ze kende van het tweede team. Tegen iedereen zie ik misschien 'hallo'. Maar vandaag is alles sneller en spelers gedragen zich na een week alsof ze al drie jaar in het team spelen."

Cristiano Ronaldo rekent zijn Portugal niet bij de favorieten voor het WK

Portugal werd twee jaar geleden Europees Kampioen tegen Frankrijk door een late goal van Eder. Die laatste haalde zelfs de selectie niet meer voor dit WK. Ondanks het succes van de laatste jaren rekent de absolute sterspeler van Portugal, Cristiano Ronaldo zijn land niet bij de favorieten voor het WK. "Ik kan enkel een grote ambitie van alle spelers en de technische staf garanderen. We weten dat we niet de favoriet zijn en moeten realistisch zijn, maar in het voetbal is niets onmogelijk", vertelt hij aan de Portugese media.

"We moeten wedstrijd per wedstrijd kijken. De groepsfase zal heel moeilijk zijn, maar we moeten met deze spelers groot denken en ik heb er alle vertrouwen in dat we ons best zullen doen. Wat ik kan zeggen is dat we hetzelfde zullen doen als tijdens het EK van 2016. We zullen altijd blijven vechten", besluit Ronaldo.

Portugal zit in groep B met Spanje, Marokko en Iran.

"Pogba zal één van de belangrijkste spelers zijn voor Frankrijk"

Ex-bondscoach van de Franse nationale ploeg, Laurent Blanc voorspelt in de aanloop naar het WK in Rusland een cruciale rol voor Paul Pogba bij Les Bleus . "In de komende jaren zal hij één van de belangrijkste spelers zijn voor Frankrijk en zijn club", vertelt de Franse voormalige Franse verdediger op de officiële website van de FIFA.

Blanc vergelijkt de 25-jarige middenvelder van Manchester United met de Franse legende Patrick Viera. "Technisch gezien was Patrick echt goed, maar hij was niet zo goed als Pogba, vooral als het gaat om aanvallen. Als hij zijn fysieke potentieel en zijn techniek kan optimaliseren, zal hij veel kunnen scoren. Hij heeft een voorsprong op andere spelers qua fysiek, het zal op een bepaald moment in het spel het verschil maken."

Manchester United haalde Pogba in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro terug van Juventus, maar de Fransman is er tot dusver niet in geslaagd om zijn prijskaartje waar te maken.

Cristiano Junior steelt show

Niet Cristiano Ronaldo zelf, maar zijn zoon Cristiano Junior stal de show rond het met 3-0 gewonnen oefenduel van de Portugese nationale voetbalploeg met Algerije. In zijn eerste oefenduel na de Champions Leaguewinst met Real Madrid speelde Ronaldo 74 minuten mee waarin hij niet tot scoren kwam. Dat deed na afloop zijn zoon wel. Nadat hij van papa met een knikje en een glimlach toestemming had gekregen, stelde de zevenjarige Cristiano Junior zich op bij de strafschopstip om vervolgens de bal in de kruising te jagen.

,,De appel valt blijkbaar niet ver van de boom'', was de begeleidende tekst bij het filmpje dat de Portugese voetbalbond op Twitter plaatste. Ronaldo en de Portugese ploeg beginnen het WK volgende week vrijdag met een wedstrijd tegen Spanje, een van de interessantste ontmoetingen in de eerste ronde.

Tien scholen krijgen Rode Duivels op bezoek

Tien lagere scholen mogen zich deze voormiddag verwachten aan een bezoek van enkele Rode Duivels. In maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet en OUFtivi de Duivelse +schoolactie, twee jaar na de eerste editie van het mobiliserende initiatief. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen en les Familles d'Accueil in de kijker te zetten in hun buurt.

De tien scholen met de meest creatieve en leukste projecten krijgen vrijdag bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats. Zo gaan Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker naar Sint-Augustinus in Brakel. De leerlingen in de Vrije Bassischool van Bellegem krijgen Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen over de vloer. En Thibaut Courtois en Romelu Lukaku bezoeken Basisschool Klim Op in Zandbergen.

Pleegzorg Vlaanderen zorgt ervoor dat kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen, een tijdje in een ander gezin terecht kunnen. Een pleeggezin zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. In Vlaanderen wonen op dit moment 5.238 kinderen of jongeren bij bijna 4.000 pleeggezinnen. Les Familles d'Accueil heeft dezelfde taak in de federatie Wallonië-Brussel, waar 4.700 kinderen of jongeren bij bijna 3.000 pleeggezinnen wonen.

Uruguay zet vlot Oezbekistan opzij in laatste oefenduel voor WK

Uruguay kan met vertrouwen afreizen naar het WK in Rusland. De Zuid-Amerikanen versloegen donderdagavond in hun laatste oefenmatch voor het toernooi Oezbekistan met 3-0.

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro) opende na 31 minuten de score in Monteviedo. Barça-vedette Luis Suarez verdubbelde negen minuten na de pauze de voorsprong vanop de stip. In de 73e minuut legde José Maria Gimenez (Atletico Madrid) de eindstand met een rake kopbal vast. De bezoekers beëindigden de match met tien na de uitsluiting van Akromjon Komilov. Die moest in de 79e minuut gaan douchen na een overtreding op Carlos Sanchez.

Uruguay speelt op het WK in groep A tegen Egypte (15 juni), Saoedi-Arabië (20 juni) en organisator Rusland (25 juni).

