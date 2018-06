WK KORT: Cristiano Ronaldo Junior steelt show - Tien scholen krijgen Rode Duivels op bezoek Redactie

08 juni 2018

08u39 0

Portugal won gisteren in Lissabon met 3-0 van Algerije. Cristiano Ronaldo, die nog niet meespeelde tegen Tunesië (2-2) en België (0-0), deed dat nu wel en pakte uit met een fraaie assist. En ook na de wedstrijd pakte hij uit met een fraaie assist... op zoontje Cristiano Ronaldo Junior. De twee gingen na afloop een balletje trappen en dat werd dan ook fel gesmaakt door het Portugese publiek - of wat had u dan gedacht...

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho



The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa Portugal(@ selecaoportugal) link

How about that CR Jr goal with an assist of Cristiano Ronaldo? 🔥 pic.twitter.com/hsymbeYjmT Cristiano Ronaldo(@ CRonaldoNews) link

Tien scholen krijgen Rode Duivels op bezoek

Tien lagere scholen mogen zich deze voormiddag verwachten aan een bezoek van enkele Rode Duivels. In maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet en OUFtivi de Duivelse +schoolactie, twee jaar na de eerste editie van het mobiliserende initiatief. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen en les Familles d'Accueil in de kijker te zetten in hun buurt.

De tien scholen met de meest creatieve en leukste projecten krijgen vrijdag bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats. Zo gaan Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker naar Sint-Augustinus in Brakel. De leerlingen in de Vrije Bassischool van Bellegem krijgen Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen over de vloer. En Thibaut Courtois en Romelu Lukaku bezoeken Basisschool Klim Op in Zandbergen.

Pleegzorg Vlaanderen zorgt ervoor dat kinderen die voor korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen, een tijdje in een ander gezin terecht kunnen. Een pleeggezin zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. In Vlaanderen wonen op dit moment 5.238 kinderen of jongeren bij bijna 4.000 pleeggezinnen. Les Familles d'Accueil heeft dezelfde taak in de federatie Wallonië-Brussel, waar 4.700 kinderen of jongeren bij bijna 3.000 pleeggezinnen wonen.