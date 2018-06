WK KORT: "België heeft slechts 4% kans op wereldtitel, Brazilië topfavoriet" (al denkt Pele daar het zijne van) Redactie

07 juni 2018

07u29 0 WK voetbal Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Op 14 juni trappen Rusland en Saoedi-Arabië de wereldbeker op gang en steeds meer landen zakken af richting Rusland. Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK voetbal lees je in onze dagelijkse rubriek WK KORT.

James Rodriguez en Zapata ontbreken in trainingsmatch van Colombia

Colombia oefende gisteravond in zijn voorbereiding op het WK achter gesloten deuren tegen de U19 van FC Genua. Sterspeler James Rodriguez ontbrak door een hardnekkige verkoudheid. Ook verdediger Christian Zapata, die last heeft van een spierblessure, was er niet bij.

Het team van coach José Pekerman stoomt zich in het oefencentrum van AC Milan klaar voor de wereldbeker. In Rusland speelt Colombia tegen Japan (19 juni), Polen (24 juni) en Senegal (28 juni). Daarna wacht in de achtste finales mogelijk België.

Duivels beginnen als 's werelds nummer drie aan WK

België begint als nummer drie van de wereld aan het WK in Rusland. Op de vandaag vrijgegeven nieuwe FIFA-ranking behouden de Rode Duivels hun positie.

België volgt met 1.298 punten achter wereldkampioen Duitsland (1.558 ptn) en Brazilië (1.431 ptn). Portugal (1.274 ptn) en Argentinië (1.241 ptn) vervolledigen de ongewijzigde top vijf. Voor de enige verandering in de top tien zorgt Spanje. La Roja (tiende) wisselt van plek met Polen (achtste).

Engeland blijft op nummer 12 (+1) de hoogst gerangschikte tegenstander van België in de groepsfase van het WK. Tunesië moet als 21e zeven plaatsen inleveren, Panama behoudt de 55e positie.

Pele: "Brazilië is nog geen team"

Ondanks het onderstaande, vreest Pele dat het WK voetbal te vroeg komt voor Brazilië. "We hebben misschien de beste voetballers, maar we zijn nog geen team", zei de levende legende uit het land, zelf drie keer wereldkampioen. "Ons grootste probleem is dat we nog maar een paar dagen hebben om er een echt elftal van te maken."

Toch verloor het land slechts een keer in twintig duels onder leiding van de huidige bondscoach Tite. "Ik heb alle vertrouwen in hem", vervolgt Pele. "Maar ik heb de indruk dat hij er nog niet helemaal uit is."

Sterspeler Neymar maakte onlangs zijn rentree, na maanden van blessureleed. "Hij is beter en volwassener dan in de voorgaande toernooien", zegt Pele. "Het probleem is echter dat hij niet in zijn eentje het WK kan beslissen. Daarvoor heeft hij een collectief nodig. En dat is er nog niet."

"Brazilië duidelijk favoriet bij WK"

De kans dat Eden Hazard op 15 juli in Moskou met de wereldbeker mag zwaaien, is volgens Gracenote niet groot. Het vermaarde statistiekenbureau berekende dat de Rode Duivels slechts vier procent kans hebben op de WK-titel.

In groep G zijn België en Engeland ook voor Gracenote allebei favoriet om door te stoten naar de achtste finales. Beide landen hebben daarvoor 71 procent kans, ruim meer dan Tunesië (32%) en Panama (26%).

In die achtste finales nemen de troepen van Roberto Martinez het, als de statistieken het bij het rechte eind hebben, op tegen Colombia (77%) of Polen (50%). Senegal (45%) en Japan (29%) zouden groep H niet overleven.

Gracenote schuift Brazilië naar voor als favoriet. Neymar en co hebben 21 procent kans op de wereldtitel. Brazilië verloor sinds het vorige WK, waar het in de halve finales voor eigen publiek een onvergetelijke 1-7 pandoering van Duitsland kreeg, slechts vier wedstrijden, amper één sinds juni 2016.

Op de tweede plaats staat Spanje (10%), gevolgd door titelverdediger Duitsland en Argentinië (allebei 8%). Frankrijk (6%) vervolledigt de top vijf. België staat negende na Peru, Colombia en Engeland.

Krijgt videoref een 'buitenspelmuur'?

De videoref maakt volgende week zijn debuut op het WK. Om de kans op fouten te minimaliseren, zullen de scheidsrechters achter het scherm kunnen gebruikmaken van een zogenaamde 'virtuele buitenspellijn in 3D'. Dat wil zeggen dat de videoref een buitenspelmuur kan projecteren ter hoogte van de laatste verdediger. Op die manier zal het visueel meteen duidelijk moeten zijn wanneer een aanvaller zich in een buitenspelsituatie bevindt. Kwestie van een scenario te vermijden zoals in Club Brugge-Anderlecht, waarbij Teodorczyk vanuit een buitenspelpositie toch kon scoren.

Het is nog niet zeker of het systeem volgend seizoen ook in de Belgische competitie zal worden toegepast. Veel hangt af van het succes van de 3D-lijn in Rusland. (NVK)

