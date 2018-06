WK KORT: Batshuayi krijgt lachers op de hand met post op social media - Belg geeft Rode Duivels 4% kans op titel - nog steeds twijfels rond Salah De voetbalredactie

12 juni 2018

Salah blijft Egypte zorgen baren

Het is nog allerminst zeker dat de Egyptische topvoetballer Mohamed Salah kan meedoen in de eerste groepswedstrijd van zijn land tegen Uruguay op het WK in Rusland. "Het gaat geleidelijk aan beter, maar ik kan niet bevestigen dat hij speelt in de eerste wedstrijd", zei directeur Ehab Lehita van de Egyptische voetbalbond over de fitheid van de topschutter van Liverpool, die afgelopen seizoen 44 doelpunten maakte.

Salah raakte geblesseerd aan zijn schouder in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid. Hij werkt sindsdien aan zijn herstel. De aanvaller was maandag aanwezig tijdens een lichte training van de Egyptische selectie. "Het is nog te vroeg om iets te zeggen over Salah's inzetbaarheid. We hopen natuurlijk dat hij het haalt", aldus Lehita. Egypte speelt vrijdag in Jekaterinenburg tegen Uruguay.

Batshuayi leeft zich uit op social media

Invallen en scoren. Michy Batshuayi stond de pers met een grote glimlach te woord. "We hebben veel mooie dingen laten zien, dat was belangrijk. Dit was onze beste wedstrijd van de voorbereiding. Alles wat we wilden doen, is ons gelukt. (lacht) En ik heb gescoord. Het doelpunt doet me plezier, ja. Dat ik samen met Romelu op het veld stond? Het is niet onze eerste keer. Ook al ben ik ex-Standard en hij ex-Anderlecht, het werkt wel. Deze wedstrijd geeft ons vertrouwen met het oog op het WK. Ik ben opgewonden, tevreden en ik wil het beste van mezelf geven. Hoe ik het zie in Rusland? (lacht luid) Ik wil alle matchen winnen en in alle matchen scoren."

Na afloop postte hij ook onderstaande foto op social media, met een bijschrift zoals we dat van hem gewoon zijn. "Ik wanneer ik het huis van mijn liefje binnenloop en haar ouders net weg zijn", schreef hij, voorzien van de nodige emoticons.

Me entering bae's home when her parents just left 🤫🤭... 😂 pic.twitter.com/4WAOYMSj4T Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Belg geeft Rode Duivels 4% kans op WK-winst

Aan de vooravond van het vertrek naar Rusland lijken de Belgen duidelijk sceptischer dan de Rode Duivels zelf, dat blijkt uit het tweede deel van onze Grote Peiling. In december 2017 geloofde 9% van de Belgen nog dat de nationale ploeg de finale zou halen. Dat percentage daalt nu naar 6%. Het geloof om het WK te winnen, bleef wel stabiel op 4%. Een kleine minderheid van 8% gelooft dat de Rode Duivels de groepsfase niet overleven, al was dat in december nog maar 6%. België rekent er duidelijk wel op dat de nationale ploeg minstens de kwartfinale haalt: 58% gelooft daarin. Opvallend: vooral Wallonië is de afgelopen maanden kritischer geworden. Het vertrouwen in minstens een halve finale daalde aan de andere kant van de taalgrens van 40 naar 30%. Vlaanderen veranderde zijn mening nauwelijks. Enkel de vrees voor uitschakeling in de tweede ronde steeg significant, van 6 naar 10%. (DPB)