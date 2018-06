WK KORT: "Argentijnse bondscoach randde vrouwelijke chefkok aan" - Rus heeft bedenkelijk plannetje - Groepsgenoot Duitsland laatste drie WK’s ongeslagen in poule Redactie

11 juni 2018

16u10 0 WK voetbal Het WK voetbal nadert met rasse schreden. Op 14 juni trappen Rusland en Saoedi-Arabië de wereldbeker op gang en steeds meer landen zakken af richting Rusland. Vallen belangrijke spelers uit? Komt het tot opstootjes of heerlijke goals tijdens de trainingen? Al het grote en minder grote nieuws over het WK voetbal lees je in onze dagelijkse rubriek WK KORT.

Franse bondsvoorzitter wordt (even) toegang tot basiskamp van eigen team ontzegd

De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët is vandaag, ondanks zijn accreditatie, de toegang ontzegd tot het hotel van het Franse team in het Russische Kostrovo. Dat maakte bondscoach Didier Deschamps met de glimlach bekend op zijn persconferentie.

"We worden onderworpen aan erg hoge veiligheidsregels. Zelfs onze voorzitter, die maandagmorgen het hotel verliet, kon nadien - ondanks zijn accreditatie - niet meer binnen. Misschien worden de richtlijnen nu een beetje versoepeld", knipoogde Deschamps.

De bondscoach wilde echter niet zeggen dat hij het basiskamp niet geschikt vond. "Zeker niet. We wilden rust en veel ruimte en dat hebben we. Maar het mag ook geen bunker worden."

Het Franse basiskamp ligt diep in een bos verscholen. De enige toegangsweg wordt bewaakt door politieagenten. Het is onder meer verboden foto's te nemen van de toegangspoort.

Socceroos peppen elkaar op voor confrontatie met Frankrijk

"We zullen klaar zijn", "De vooruitgang is indrukwekkend", "Iedereen start met nul punten": het lijkt op een combinatie van zichzelf moed inspreken en elkaar oppeppen wat de Australische doelman Mat Ryan en middenvelder Massimo Luongo vandaag deden op de persconferentie in het basiskamp in het Russische Kazan. De Socceroos spelen zaterdag hun openingswedstrijd van het WK voetbal tegen groepsfavoriet Frankrijk.

"We zullen er klaar voor zijn tegen Frankrijk en we geven onszelf een kans om te winnen", aldus Ryan. "Ik ben ervan overtuigd dat we tegen iedereen kunnen winnen. Voor de oefenwedstrijd tegen Tsjechië hadden we lange tijd niet van een Europees land kunnen winnen, maar zie, we wonnen zowel tegen de Tsjechen (4-0) als tegen de Hongaren (2-1). De korte stage in Turkije heeft ons duidelijk deugd gedaan", aldus de ex-doelman van Club Brugge, vandaag Brighton.

"Onze coach wil geen nederlagen of zelfs gelijke spelen, hij wil alle matchen winnen", zegt Luongo, die uitkomt voor Queens Park Rangers. "Frankrijk speelt voor de titel maar wij voelen ons zeker niet de mindere." Australië wordt geleid door de Nederlander Bert van Marwijk.

Australië, reus in Oceanië, maar Klein Duimpje in de rest van de wereld, speelt zijn vijfde WK. Beste resultaat tot nu toe: een achtste finale in 2006.

Argentijns bondscoach beschuldigd van aanranding

Het WK van Argentinië start komende zaterdag met de wedstrijd tegen IJsland, maar in de laatste rechte lijn daar naartoe is het Argentijnse kamp opgeschrikt door een bizar gerucht. Bondscoach Jorge Sampaoli wordt namelijk in verband gebracht met aanranding.

Het was Gabriel Anello, een Argentijnse journalist, die de kat de bel aanbond in zijn eigen show op Radio Miter. Anello stelt dat Sampaoli zich vergrepen zou hebben aan een vrouwelijke chefkok die nu en dan werkt voor de Argentijnse voetbalbond én hij claimt ook dat de zaak in de doofpot werd gestopt.

Het verhaal werd de afgelopen uren zo gretig opgepikt door plaatselijke media, dat bondsvoorzitter Claudio Tapia zelf een en ander wilde rechtzetten. "Als er objectieve, eerlijke kritiek is, dan reageren we. Als er sprake is van slechte intenties, dan doen we dat niet. We vragen ons vaak af of iedereen wel het beste voor heeft met het Argentijnse voetbal", aldus Tapia. "Ik geloof in de eerlijkheid van Sampaoli, ik weet wat voor persoon hij is. Het zijn allemaal leugens."

Zweden laatste drie WK’s ongeslagen in poule

Duitsland is gewaarschuwd. Poulegenoot Zweden verloor in zijn laatste drie WK’s geen enkele groepswedstrijd. Opvallend. De laatste keer dat het Scandinavische land ten onder ging in een groepsduel dateert al van 1990. Toen won Costa Rica met 1-2.

Naast Duitsland en Zweden bestaat WK-poule F uit Mexico en Zuid-Korea.

🇸🇪 9 - Sweden are unbeaten in their last nine group games at the World Cup (W3 D6), with their last defeat in the first round coming back in June 1990 (1-2 v Costa Rica). Unassailable. #OptaWCPreview 🇸🇪 pic.twitter.com/yYDtzEYNwb OptaJoe(@ OptaJoe) link

Amerikaanse bank ziet Brazilië winnen, Rode Duivels sneuvelen opnieuw in kwartfinales

De internationale investeringsbank Goldman Sachs heeft op basis van zijn economische modellen een voorspelling voor het WK voetbal uitgebracht. De Amerikaanse bank ziet Brazilië haar zesde wereldtitel pakken. De Rode Duivels gaan er - net als op het WK in 2014 en het EK in 2016 - uit in de kwartfinales.

Brazilië zou op weg naar de wereldtitel in de kwartfinales afrekenen met onze Rode Duivels. In de finale zou Brazilië - volgens Goldman Sachs - weerwraak nemen op Duitsland voor de beschamende 1-7-nederlaag vier jaar geleden op het WK in eigen land.

Ondanks het feit dat Duitsland de finale zou bereiken, heeft Frankrijk volgens Goldman Sachs een grotere kans wereldkampioen te worden dan onze oosterburen. Maar door een tegenvallende loting zouden Les Bleus al in de halve finales op Brazilië stuiten. In de kwartfinales zou Frankrijk overigens Spanje uit het toernooi knikkeren.

Duitsland zou in zijn halve finale afrekenen met Europees kampioen Portugal, dat een ronde eerder Messi en Argentinië huiswaarts stuurt. De Duitsers rekenen bij de laatste acht in een geladen duel af met Engeland.

Dat het allemaal giswerk blijft, bewijst de voorspelling van Goldman Sachs voor het WK vier jaar geleden. Toen dacht de Amerikaanse bank ook al dat Brazilië wereldkampioen zou worden.

De bank stelde ook een Team van het Toernooi op. Daarin figureert met Kevin De Bruyne één Rode Duivel. Hij krijgt mooi gezelschap naast zich op het middenveld met de Duitser Toni Kroos en de Braziliaan Philippe Coutinho. Achteraan staan van rechts naar links Joshua Kimmich (Duitsland), Sergio Ramos (Spanje), Mats Hummels (Duitsland) en Marcelo (Brazilië). Voorin viel de keuze weinig verrassend op Lionel Messi (Argentinië), Cristiano Ronaldo (Portugal) en Neymar (Brazilië).

Russische verdediger heeft bedenkelijk plannetje

Rusland speelt in groep A tegen Saoedi-Arabië, Uruguay en Egypte en Ilya Kutepov - verdediger van het gastland - heeft zo zijn eigen tactiek om de sterspelers van de tegenstrevers het zwijgen op te leggen. Weliswaar op een bedenkelijke manier.

"Hoe ik Mo Salah moet afstoppen? Hoe Sergio Ramos deed. Hij heeft getoond hoe het moet", refereert Kutepov naar het dubieuze duel in de finale van de Champions League waar de Egyptische ster noodgedwongen naar de kant moest. "Dat wil niet zeggen dat ik blij was dat hij geblesseerd raakte, ik wens hem een snel herstel. Door tegen hem te spelen word ik alleen maar beter."

Maar ook Luis Suarez moest eraan geloven. "Of ik bang van hem heb? Natuurlijk niet. Desnoods bijt ik hem gewoon." De Uruguayaan kreeg vier jaar geleden een flinke schorsing nadat hij - niet voor het eerst - zijn tanden zette in de huid van de Italiaan Giorgio Chiellini.

Bondscoach IJsland legt tas met schat aan informatie op verkeerde bus

Er zijn betere manieren om een WK te starten. De IJslandse bondscoach Heimir Hallgrimsson ging vlak voor het vertrek richting Rusland even helemaal de mist in. Hij had immers zijn bagage mét cruciale informatie in een bus gelegd die helemaal niet voorbestemd was voor de nationale ploeg. In plaats van koers te zetten richting luchthaven reed die immers helemaal naar het noorden van IJsland. De politie werd opgetrommeld om de bus te onderscheppen, waardoor de vlucht naar Rusland met een halfuur werd uitgesteld.

"Nu hebben de jongens eens met mij kunnen lachen", kon Hallgrimsson achteraf relativeren. "Hopelijk is het onze enige fout van het toernooi. Het was bijzonder belangrijk om de tas terug te krijgen, er zat immers een laptop in met werk van twintig jaar. We moesten dus echt de politie inschakelen."

Franse sterren krijgen verrassing

Een leuke verrassing voor de spelers van Frankrijk. Toen ze vanochtend aankwamen in hun hotel in Rusland konden ze immers zichzelf aanschouwen. De deuren van elke hotelkamer waren immers opgeleukt met muurschilderingen van de vedetten in kwestie. Dembélé en Rami waren alvast door het dolle heen.

Spaanse zorgen om Carvajal

De Spaanse selectie is vorige week met 25 spelers naar Rusland afgezakt. Naast de 23 spelers die door bondscoach Julen Lopetegui werden geselecteerd, maakten ook middenvelder Rodri en verdediger Jesus Vallejo de verplaatsing. Mogelijk moet één van hen Dani Carvajal vervangen, de rechtsachter van Real Madrid die in de gewonnen Champions League-finale uitviel met een spierblessure aan de dij.

Voor Carvajal lijkt de eerste groepswedstrijd in groep B, tegen Europees kampioen Portugal, te vroeg te komen. Barcelona-speler Piqué staakte even voor het einde de training. Hij had last van de linkerknie. De persdienst van La Roja deelde na de training mee dat er geen zorgen zijn om Piqué.

Té enthousiaste fan grijpt naar schouder Salah

't Was even schrikken voor Mo Salah, toen hij van de teambus stapte bij het hotel waar de Egyptische nationale ploeg verblijft in Rusland. Hij stemde aanvankelijk in voor een selfie met een wel heel ijverige fan, maar toen die naar zijn schouder greep zag je meteen op het gelaat van de doelpuntenmachine dat hij daar niet bepaald mee opgezet was. Uiteindelijk werd de Liverpool-aanvaller weggeleid door veiligheidsmensen, terwijl de fan zonder selfie achterbleef.

Salah blesseerde zich in de Champions League-finale na een duel met Real-aanvoerder Sergio Ramos, maar de kans bestaat dat hij toch fit geraakt voor de WK-opener van Egypte tegen Uruguay, komende vrijdag.

This fan forgot about Salah's shoulder injury! pic.twitter.com/jTFyLw5PPk golazolive(@ golaz0live) link

Egypte wil 22 WK-wedstrijden op openbare omroep uitzenden

De Egyptische mededingingsautoriteiten hebben bij de FIFA het recht opgeëist om de openbare omroep 22 wedstrijden van het WK in Rusland te laten uitzenden. Ze zijn namelijk niet te spreken over het monopolie van de Qatarese betaalzender beIn.

BeIn beschikt als enige zender over de uitzendrechten in het Midden-Oosten. Wie in Egypte de wedstrijden van het WK wil volgen moet daar een decoder van omgerekend 78 euro voor kopen en een abonnement van 100 euro. In een land waar het gemiddelde maandloon 200 euro bedraagt, is dat een heel hoge prijs.

De mededingingsautoriteiten hebben naar eigen zeggen een klacht ontvangen waarin sprake is van het overtreden van de concurrentieregels door de FIFA. Wie de klacht heeft ingediend, blijft geheim. "We hebben verschillende brieven gestuurd naar de FIFA, maar die werkte niet mee. Daarop hebben we beslist de FIFA te 'verplichten' de uitzendrechten aan de openbare omroep te geven in ruil voor een som", klinkt het. Het bedrag is niet vermeld, maar het is nog onzeker of de FIFA zal zwichten.

Egypte kon zich voor het eerst in 28 jaar plaatsen voor het WK.

België heeft zevende duurste WK-kern

Vorige week becijferde de gespecialiseerde website Transfermarkt dat Frankrijk over de duurste spelerskern beschikt op het WK en België op nummer zes staat. Het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES deed eenzelfde berekening en zet Les Bleus ook bovenaan. België staat nu zevende.

Frankrijk beschikt met Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Paul Pogba over drie van de vijf duurste spelers uit de voetbalgeschiedenis. De 23 spelers van Les Bleus zijn 1,41 miljard euro waard, volgens CIES.

Engeland volgt dichtbij met 1,39 miljard euro en Brazilië, dat met Neymar de duurste speler ooit in zijn rangen heeft, is derde met 1,27 miljard euro.

De Belgische WK-kern is 835 miljoen euro waard en staat daarmee op een zevende plaats. Onderaan het klassement staat de eerste tegenstander van de Rode Duivels, Panama, met een waarde van 15 miljoen euro. Leuk weetje: de waarde van alle spelers op het WK bedraagt 12,6 miljard euro volgens CIES.

Spanje en Portugal blikken vooruit naar kraker van eerste speeldag

Dé topper van de eerste speeldag op het WK voetbal in Rusland is ongetwijfeld Spanje-Portugal, wedstrijd in groep B die vrijdag om 20u wordt gespeeld. Bij Europees kampioen Portugal benadrukken ze het belang van de match. Bij Spanje, de wereldkampioen van 2010, proberen ze de favorietenrol een plaats te geven.

Manuel Fernandes, de 32-jarige defensieve middenvelder van de Portugezen en speler van Lokomotiv Moskou, windt er geen doekjes om: "Wij zijn hier om alle groepsmatchen te winnen. De eerste wedstrijd tegen Spanje wordt dus heel belangrijk", klinkt het vanuit het basiskamp van de Europese kampioen in Kratovo. "Vervolgens zullen we wel zien. We willen zo ver mogelijk geraken."

De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui van zijn kant kreeg op zijn eerste persconferentie op Russische bodem vragen over de favorietenrol van zijn team. "Dat is iets waar ik geen controle over heb. We moeten het aanvaarden en er ons niet gek door laten maken", zo zei de 51-jarige trainer in een interview aan het Duitse sportmagazine Kicker. "Uiteraard gaan journalisten en experts zich wagen aan voorspellingen, maar dat zal ons niet helpen het tornooi te winnen".

Spanje is in de twintig interlands onder Lopetegui ongeslagen.

Löw waarschuwt Mannschaft: "Als we foutjes maken, zijn we middelmatig team"

Wakker zijn vanaf het begin van een wedstrijd en foutjes vermijden. Dat is volgens de Duitse bondscoach Joachim Löw de boodschap voor zijn team op het komende WK. Dinsdag reist de titelverdediger af naar Rusland.

Als Duitsland als eerste zijn wereldtitel wil verlengen sinds Brazilië in 1958 en 1962, dan "zal alles perfect moeten zijn". Dat verklaarde Löw in een interview met het Duitse persagentschap dpa. "De tegenstanders zullen strijden en heel gemotiveerd zijn tegen ons. Daarom zal de concentratie hoog moeten zijn in elke wedstrijd en dienen we wakker te zijn vanaf het begin en tot het uiterste te gaan."

Recent verloor Duitsland met 2-1 van Oostenrijk en won het met amper 2-1 van Saudi-Arabië, telkens maakte de Mannschaft geen zekere indruk. "Tegen Oostenrijk hebben we veel foutjes gemaakt", stelde Löw. "Als we dat doen, zijn we een middelmatig team en kunnen we soms verliezen van Oostenrijk. Maar als we tot in de details goed presteren, zijn we terecht één van de topfavorieten. Dan hebben we sterke punten, die elke tegenstander in moeilijkheden kunnen brengen."

"Wat ik geleerd heb van de vorige toernooien is dat er situaties ontstaan die niet te voorzien zijn. Je moet op alles voorbereid zijn en daar met de nodige flexibiliteit mee omgaan", zei Löw, al twaalf jaar bondscoach van Duitsland. "Maar er is geen sprake van routine, veeleer ervaring. Wat we jarenlang hebben gedaan, trachten we aan te vullen met nieuwe invloeden."

Op het WK zijn de Duitsers ingedeeld in groep F, samen met Mexico, Zweden en Zuid-Korea.

Robbie Williams en Ronaldo openen WK

De Britse popster Robbie Williams en het Braziliaanse voetbalicoon Ronaldo maken donderdag in Moskou hun opwachting in de openingsceremonie van het WK in Rusland. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt.

"Ik heb al veel gedaan in mijn carrière. Maar het WK openen voor 80.000 supporters in het stadion en vele miljoenen mensen over de hele wereld is een jongensdroom die uitkomt", verklaart Robbie Williams.

De 44-jarige Williams krijgt vocale steun van de Russische operazangeres Aida Garifullina (30). Zij maakte naam in het bekende Mariinski Theater in Sint-Petersburg en is nu verbonden aan de Weense Staatsopera.

De openingsceremonie is altijd speciaal, benadrukt de 41-jarige Ronaldo. "Niemand weet wat de komende vier weken zal gebeuren. Maar iedereen is zeker dat het memorabel zal zijn", aldus de voormalige aanvaller van onder meer Inter Milaan en Real Madrid.

Naar verwachting zal ook de Russische president Vladimir Poetin de openingsceremonie bijwonen. Het WK vangt donderdag (17u) aan met het duel tussen het gastland en Saudi-Arabië. Een halfuur voordien gaat de openingsceremonie van start in het Moskouse Luzhniki-stadion.

Brazilianen geland in Rusland

De Braziliaanse selectie is deze nacht aangekomen in Rusland. Neymar en co. landden in de luchthaven van Sotsji, waar hun uitvalsbasis voor het WK zich bevindt.

De Braziliaanse vedette, net als zijn ploeggenoten in blauw kostuum, toonde zich goedgeluimd. Gisteren haalden de Brazilianen het in hun laatste oefenwedstrijd voor het WK nog met 3-0 van Oostenrijk. Ook Neymar, hersteld van een voetblessure, trof raak. De spits stond voor het eerst in de basis sinds februari.

Op het WK neemt Brazilië het in groep E achtereenvolgens op tegen Zwitserland (17 juni, Rostov), Costa Rica (22 juni, Sint-Petersburg) en Servië (27 juni, Moskou). De Brazilianen mikken op een zesde wereldtitel.

Costa Rica laatste Latijns-Amerikaans land waartegen België kon winnen

We moeten al teruggaan naar de voorbereiding op het WK 2002 om een overwinning van de Rode Duivels tegen een ploeg uit Latijns-Amerika te vinden. Toen leverde de goal van Bart Goor de winst op tegen... Costa Rica. De voorbije 16 jaar slaagde België daar niet meer in. Op het WK 2002 en 2014 waren Brazilië en Argentinië te sterk. En ook in oefenwedstrijden of op de Kirin Cup lukte het de Rode Duivels niet om te winnen. Costa Rica wordt dus geen overbodige test voor de openingsmatch tegen Panama. (DPB)

17/06/2002 Brazilië - België 2-0 WK

29/05/2009 België - Chili 1-1 Kirin Cup

14/11/2013 België - Colombia 0-2 oefenwedstrijd

5/07/2014 Argentinië - België 1-0 WK

14/11/2017 België - Mexico 3-3 oefenwedstrijd

Slechts 28.000 tickets verkocht voor uitwuifwedstrijd

Wie alsnog de uitwuifwedstrijd van de Rode Duivels wil bijwonen, moet zich haasten. Nog tot vanmiddag 14 uur zijn er tickets te koop via de website van de Belgische voetbalbond. Hoe dan ook: het Koning Boudewijnstadion zal dus opnieuw niet uitverkocht zijn. Afgelopen woensdag, tegen Egypte, zakten er slechts 26.000 fans naar Brussel af. De teller voor Costa Rica staat voorlopig op 28.000. Of anders gezegd: er zijn nog 16.500 kaartjes beschikbaar om Eden en maats een laatste keer aan het werk te zien voor ze woensdag naar Moskou vliegen. (NP)

Vermaelen terug, maar nog niet tegen Costa Rica

Wat voelde het fijn terug te zijn. Thomas Vermaelen (32) trainde gisteren voor het eerst weer met de groep, nadat hij half mei bij FC Barcelona was uitgevallen met een klein scheurtje in de hamstring. Perfect op schema dus om de openingswedstrijd tegen Panama van volgende week maandag te halen. Iets waar Vermaelen overigens nooit aan twijfelde. Dokters hadden hem een afwezigheid voorspeld van vier à vijf weken en de voorbije maand volgde de verdediger nauwlettend zijn individueel programma - zo ging hij zaterdag onder meer nog fietsen in en rond Tubeke.

De kans dat Vermaelen vanavond tegen Costa Rica, na één training met de groep, overigens al op de bank zit, is klein. Ook al had hij vóór het WK graag nog wat minuten gemaakt in een oefeninterland.

Nog dit: naast Kompany (lies) ontbrak ook Fellaini op de laatste training in Tubeke. Niets ernstigs. De middenvelder beperkte zich binnen tot wat oefeningen.

Laudrup over Deense kansen

Laudrup schat ook de kansen van Denemarken in. "We hebben geluk dat we in een gunstige groep zitten. Peru en Australië moeten we aankunnen, Frankrijk wordt moeilijk. We hebben één groot probleem. Zonder Christian Eriksen zijn we een 'gewoon' ploegje. Hij is het hart van onze ploeg, we zijn te afhankelijk van hem. Het is de eerste keer dat één speler zo belangrijk is in onze ploeg. Er ligt te veel druk op Eriksen. Niemand kan hem vervangen als hij niet meespeelt, dan zie je de energie uit de ploeg gaan. Bovendien: wie gaat de goals maken? (lacht) Mogen we Lukaku anders even lenen? En toch... We zullen moeilijk te kloppen zijn en een goed toernooi spelen. Maar de tweede ronde wordt - denk ik - ons eindstation." (FDZ)

Marokko, VS, Mexico en Canada in Moskou op stemmenjacht

De twee kandidaten voor de organisatie van het WK voetbal in 2026 zijn op stemmenjacht in Moskou. De Verenigde Staten, Mexico en Canada presenteerden vandaag net als Marokko hun programma tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden van vijftig Afrikaanse lidstaten. Beide kanshebbers proberen morgen de Europese bonden te overtuigen van hun plannen.

Komende woensdag stemmen maximaal 207 voetbalbonden waar het WK over acht jaar moet worden gehouden. Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn torenhoog favoriet. De drie landen hebben al voldoende stadions en beschikken over een goede infrastructuur. De afstanden tussen de speelsteden zijn wel groot.

Marokko hoopt vooral te profiteren van het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die niet overal populair is. Niet alle Afrikaanse landen zullen op Marokko stemmen. Namibië en Zimbabwe steunen de kandidatuur van de VS, Canada en Mexico.

FIFA wijzigt puntentelling ranglijst

De wereldranglijst van landenteams komt voortaan tot stand met een nieuwe rekenformule. "Het huidige systeem is gedateerd en niet eerlijk", meldt de FIFA. In sommige gevallen was het voor landen gunstiger om geen oefeninterlands te spelen of zelfs een wedstrijd te verliezen. Met de nieuwe rekenmethode is dat niet meer aan de orde. De FIFA deelde ook mee dat de kandidaatstelling van Marokko voor het WK van 2026 is goedgekeurd. Ook de VS, Mexico en Canada hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld. (NVK)

